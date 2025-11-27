TEST: deze comfortabele bestelwagen heeft een unieke wisseltruc die geld kan opleveren

Nieuws

Volgens Ford is de Explorer bedoeld 'om te ontdekken'. Een van de ontdekkingen van de fabrikant zelf is de Cargo-uitvoering. Voor ondernemers die niet al te veel ruimte nodig hebben en zoeken naar personenwagencomfort. Om de Cargo later weer als gezinsauto te verkopen. Want de achterbank krijg je er bij. Dubbelfijn.

Hoe rijdt de Ford Explorer Cargo (2025)?

De elektrische Ford Explorer Cargo is in de basis een personenwagen. Zonder achterbank, want die is ingewisseld voor een laadvloer. Die bank krijg je er wel bij om de Cargo later weer als gezinsauto te kunnen verkopen.

Het grote voordeel ten opzichte van een bestelwagen is dat je het zicht rondom behoudt. Dit omdat de scheiding tussen laadvloer en bestuurdersdeel van stevig gaas is. Tenzij je je achterbak goed hebt volgeladen, wat natuurlijk goed mogelijk is als je er als ondernemer mee rijdt. Toch heb je zelfs dan nog iets meer zicht dan bij een standaard bestelwagen.

Wat vooral fijn is, is dat het rijcomfort op hoog niveau staat. Zoals je van een personenwagen mag verwachten. Goede stoelen, prettige bediening en vooral de weldadige stilte door de elektrische aandrijving en de iets betere geluidsisolatie dan bij een gemiddelde bestelwagen. Zelfs met de open ruimte achter de voorstoelen.

De wegligging is beladen en onbeladen helemaal prima: de Explorer volgt het ingezette spoor strak en laat zich niet kisten door wegoneffenheden. Toch is de besturing lekker licht.

De krachtige elektromotor van onze testauto levert een vermogen van 286 pk en een koppel van 545 Nm. Daarmee kun je zelfs met volle achterbak heel goed - en snel - uit de voeten. En dat tot ruim 500 kilometer op één acculading. Extra mooi: je mag met de Explorer Cargo elke zero-emissiezone binnen om je klanten te bedienen.

Wat zijn de belangrijkste specs van de Ford Explorer Cargo?

Onze test-Cargo is een Extended Range RWD in Premium-uitvoering. In plaats van de achterbank heeft de Cargo een laadvloer. De conversiekit is leverbaar vanaf 1950,41 euro, excl. btw en incl. montage:

Maximum vermogen: 286 pk

Maximum koppel: 545 Nm

Accupakket (netto): 77 kWh

Actieradius (WLTP): 576 km

Snelladen: 135 kW

Snelladen 10 - 80%: 28 minuten

Lengte laadvloer: 1380 mm

Breedte laadvloer: 1300 mm

Hoogte laadopening: 740 mm

Laadvolume: 1400 liter

Laadvermogen: 595 kilogram

Wat is de prijs van de Ford Explorer Cargo?

De prijs van de Ford Explorer Cargo (2025) begint bij 33.305,41 euro. Dit is de samengestelde prijs van de basis-Explorer (standard range, 52 kWh, 378 km WLTP, 170 pk, Style-uitvoering) plus de Cargo-kit à 1950,41 euro, incl. montage. De test-Explorer Premium + Cargo-kit kost 40.661,41 euro. Alle prijzen ex. btw, incl. bpm. De Cargo wordt immers geleverd met geel kenteken.

Hoe is de Ford Explorer Cargo uitgerust en wat zijn goede accessoires?

De Ford Explorer Cargo Premium Long Range RWD is voor zijn prijs zeer goed uitgerust. Naast alle standaard veiligheidssystemen, het kleine maar overzichtelijke 5,3 inch digitaal instrumentenpaneel, het gigantische, centraal geplaatste 14,6 inch touchscreen, krijgt het model de volgende uitrusting mee:

12-voudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel

Fraaie 20-inch lichtmetalen velgen

Elektrisch bedienbare achterklep met handsfree-functie

Elektrisch verwarmbare stoelen en stuur

Led-koplampen met anti-verblinding

Alarmsysteem

Praktische accessoires zijn (prijzen ex. btw):

Elektrisch wegklapbare trekhaak (max. 1000 kilogram geremd): 826 euro

Aanvullend pakket rijassistentie (o.a. head-up display + 360 graden camera): 1488 euro.

Wat vind ik van de Ford Explorer Cargo (2025)?

De Ford Explorer Cargo is een interessante oplossing voor de ondernemer die ruimte nodig heeft en rijcomfort zoekt voor de privétijd. Zolang je aan twee zitplekken genoeg hebt. De achterbank is namelijk niet zomaar uitwisselbaar: dit gebeurt door een ombouwer. Wil je de Explorer later verkopen, dan is een achterbank vanzelfsprekend een prijsverhogend item. In dit opzicht heb je dus echt het beste van twee werelden. Nadeel is wel dat het fixatiepunt voor de achterbank uitsteekt en een -klein- obstakel vormt (zie foto 2).

Dat je ruim 500 kilometer op een laadsessie kunt rijden, verhoogt het rijcomfort nog eens extra. In 10 minuten aan de snellader 'tank' je bovendien zo'n 165 km bij. Een verre vakantie met echt al je spullen mee is daarom een mooie pauze tussen het werken door.