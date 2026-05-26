Bestelwagen financieren: prima alternatief voor kopen

Een nieuwe bestelwagen kopen vraagt vaak om een flinke investering. Maar dat is niet altijd nodig, want er zijn alternatieven om geld in kas te houden en toch te profiteren van belastingvoordeel. Hoe dan? Dat leggen we hieronder uit.

Een veelgebruikte manier om een nieuwe bedrijfswagen aan te schaffen, is financial lease. Hierdoor rijdt je als ondernemer in een moderne bestelwagen, terwijl de kosten worden verdeeld over vaste maandelijkse termijnen. Dat biedt financiële ruimte, omdat je geen grote investering hoeft te doen. Bovendien levert het overzichtelijke maandlasten op.

Financieren tegen lage rente

Om het voor de ondernemer eenvoudiger te maken om een nieuwe bestelwagen aan te schaffen, bieden veel automerken eigen financieringsacties aan. Met name om de overstap naar elektrisch rijden gemakkelijker te maken, zijn die acties vaak gericht op nieuwe elektrische bestelwagens. Zo biedt Renault momenteel financial lease vanaf 0,99% rente op meerdere E-Tech bedrijfswagens. Inclusief tot 6.600 euro Renault Pro+-voordeel.

Daaronder vallen modellen zoals de:

Fiscale voordelen blijven behouden

Een belangrijk voordeel van financial lease is dat de ondernemer economisch eigenaar is van de bestelwagen. Daardoor kunnen fiscale voordelen vaak behouden blijven, zoals:

btw-teruggave

eventuele investeringsaftrek

fiscale afschrijving

Inruilen maakt overstappen eenvoudiger

Voor ondernemers die al een bedrijfswagen rijden, kan inruil de overstap extra aantrekkelijk maken. En dat hoeft geen heel verhaal te worden met ritten naar dealers om een taxatie aan te vragen. Neem Renault: hier kun je online een indicatieve taxatiewaarde aanvragen. Het enige wat hiervoor nodig is, is het invoeren van kenteken, kilometerstand en nog wat andere voertuiggegevens.

De echte inruilwaarde wordt vanzelfsprekend pas vastgesteld bij de live-taxatie door de dealer en kan gebruikt worden als aanbetaling binnen de financiering.

Onderhoud en garantie direct meenemen

Wil je als ondernemer meer zekerheden hebben, dan zijn meestal veel zaken mee te financieren. Denk aan onderhoud, pechhulp en een verlengde garantie. Bij Renault heet dat GarantiePlus: het verlengt de fabrieksgarantie en biedt pechhulp in Europa. Daarnaast zorgt een onderhoudscontract ervoor dat onderhoud uitgevoerd wordt door Renault-dealers. Zo'n totaalpakket beperkt het risico op onverwachte kosten of stilstand en maakt dat je elke maand precies weet wat de bedrijfswagen kost.