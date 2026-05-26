Bestelwagen financieren: prima alternatief voor kopen

Mark Litjens
Door Mark Litjens
Bestelwagen financieren: prima alternatief voor kopen

Een nieuwe bestelwagen kopen vraagt vaak om een flinke investering. Maar dat is niet altijd nodig, want er zijn alternatieven om geld in kas te houden en toch te profiteren van belastingvoordeel. Hoe dan? Dat leggen we hieronder uit.

Een veelgebruikte manier om een nieuwe bedrijfswagen aan te schaffen, is financial lease. Hierdoor rijdt je als ondernemer in een moderne bestelwagen, terwijl de kosten worden verdeeld over vaste maandelijkse termijnen. Dat biedt financiële ruimte, omdat je geen grote investering hoeft te doen. Bovendien levert het overzichtelijke maandlasten op.

Lees ook Nieuwe toekomst voor Renault Trafic E-Tech Electric (2026) Nieuwe Renault Trafic E-Tech Electric verwent je - en niet alleen met bliksemsnel laden

Financieren tegen lage rente

Om het voor de ondernemer eenvoudiger te maken om een nieuwe bestelwagen aan te schaffen, bieden veel automerken eigen financieringsacties aan. Met name om de overstap naar elektrisch rijden gemakkelijker te maken, zijn die acties vaak gericht op nieuwe elektrische bestelwagens. Zo biedt Renault momenteel financial lease vanaf 0,99% rente op meerdere E-Tech bedrijfswagens. Inclusief tot 6.600 euro Renault Pro+-voordeel.

SportContact 7
Zomerband met sportieve scores
Zomerband met sportieve scores

Maximale grip, korte remwegen en nauwkeurige handling op natte én droge wegen voor ultieme sportieve controle.

Ontdek meer

Daaronder vallen modellen zoals de:

Fiscale voordelen blijven behouden

Een belangrijk voordeel van financial lease is dat de ondernemer economisch eigenaar is van de bestelwagen. Daardoor kunnen fiscale voordelen vaak behouden blijven, zoals:

  • btw-teruggave
  • eventuele investeringsaftrek
  • fiscale afschrijving

Inruilen maakt overstappen eenvoudiger

Voor ondernemers die al een bedrijfswagen rijden, kan inruil de overstap extra aantrekkelijk maken. En dat hoeft geen heel verhaal te worden met ritten naar dealers om een taxatie aan te vragen. Neem Renault: hier kun je online een indicatieve taxatiewaarde aanvragen. Het enige wat hiervoor nodig is, is het invoeren van kenteken, kilometerstand en nog wat andere voertuiggegevens.

De echte inruilwaarde wordt vanzelfsprekend pas vastgesteld bij de live-taxatie door de dealer en kan gebruikt worden als aanbetaling binnen de financiering.

Onderhoud en garantie direct meenemen

Wil je als ondernemer meer zekerheden hebben, dan zijn meestal veel zaken mee te financieren. Denk aan onderhoud, pechhulp en een verlengde garantie. Bij Renault heet dat GarantiePlus: het verlengt de fabrieksgarantie en biedt pechhulp in Europa. Daarnaast zorgt een onderhoudscontract ervoor dat onderhoud uitgevoerd wordt door Renault-dealers. Zo'n totaalpakket beperkt het risico op onverwachte kosten of stilstand en maakt dat je elke maand precies weet wat de bedrijfswagen kost.

Lees ook Een bedrijfswagen aanschaffen: welke opties heb je als zzp’er? Als zzp'er een bedrijfsbus aanschaffen: financieren, leasen of privé kopen?
Tip
De nieuwe SEAT Ibiza
De nieuwe SEAT Ibiza

Maak kennis met de nieuwe Ibiza, de sportieve hatchback met nog scherper design en fris interieur. Nu vanaf € 24.990

Ontdek 'm nu
Mark Litjens
Door Mark Litjens

Werkt al sinds 1995 in de auto-industrie. Eerst als autojournalist, nu als bedrijfsautojournalist en altijd als fervent motorrijder. Als er maar wielen onder zitten, is hij gelukkig. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Bedrijfswagen-nieuws in je mailbox?

  • ✓ Het belangrijkste nieuws over bedrijfswagens
  • ✓ Exclusieve tests
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Krachtpatser!
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact