Waarom je nog even moet wachten met de aanschaf van een nieuwe elektrische bus

Nieuws

Bij elektrische bussen die de komende tijd op de markt komen, is bidirectioneel laden een nieuwe optie. Hierdoor kunnen ze in sommige gevallen dienen als mobiele powerbank en zelfs als 'winstverbeteraar'. Hoe dat werkt, leggen we in dit artikel uit.

Wat is bidirectioneel laden precies?

Bij conventioneel laden stroomt elektriciteit één kant op: van laadpaal naar accu. Bij bidirectioneel laden werkt dat twee kanten op en zijn er verschillende extra mogelijkheden:

V2L: (Vehicle-to-Load): De auto als mobiele powerbank. Apparatuur aansluiten op het accupakket. Van zaagtafel tot koelunit. Dit is al langer leverbaar op verschillende bedrijfswagens.

V2G (Vehicle-to-Grid): de bestelwagen levert stroom uit het opgeladen accupakket terug aan het openbare net.

V2H (Vehicle-to-Home): de accu voorziet een woning - of natuurlijk een eigen bedrijfspand - van elektriciteit.

Waarom is dit interessant voor ondernemers?

Voor ondernemers met een elektrische bestelwagen biedt vooral V2G of V2H concrete voordelen. Wel met een belangrijke mits: je bus kan niet de hele dag op pad zijn. Er zijn echter genoeg bedrijven waar de bus alleen onderweg is op bepaalde tijdstippen (denk aan lunchrooms, bakkers, nooddiensten etc.).

Staat de bus vaak bij het bedrijfspand aan de stekker, dan is onderstaande misschien heel interessant voor bedrijven:

1. Lagere energiekosten

Laad de bestelwagen op wanneer stroom goedkoop is (bijvoorbeeld bij veel zon- of windaanbod) en lever terug tijdens piekuren. Bij V2G verkoop je overtollige energie zelfs terug aan de netbeheerder. Dit verlaagt de energiekosten én vermindert de afhankelijkheid van het stroomnet.

2. Minder netcongestie

In regio’s met netproblemen kan V2H helpen om piekbelasting in het eigen pand te beperken en stroomuitval te voorkomen

Nog even geduld met bidirectioneel laden

Het aanbod aan nieuwe bestelwagens met V2G en V2H-mogelijkheid is op dit moment erg beperkt. Daar komt de komende jaren pas verandering in, onder andere met de nieuwe elektrische Renault bedrijfswagens Trafic en Estafette E-tech electric en de opvolgers van de Mercedes-Benz eSprinter en eVito.

Daarnaast heb je speciale laadpalen en laadsoftware nodig. Pas dan kun je terugleveren en voorkomen dat je auto 'leeg' is op het moment dat je er mee op pad moet.

Nadenken over de toekomst

Zit jouw bedrijf op een plek waar netcongestie aan de orde van de dag is? Zie je het wel zitten om kosten te drukken door het terugleveren van stroom aan het net? Dan zijn dit mogelijk redenen om nog even te wachten met de aanschaf van een nieuwe bus.