Is een bestelwagen huren handig om zero-emissiezones binnen te komen?

Er zijn ondertussen genoeg ondernemers die met hun dieselbus geen zero-emissiezone in mogen. Hoef je hier slechts af en toe te zijn, dan is een elektrische bus kopen misschien net iets te veel. Dit artikel gaat over een hele praktische oplossing.

Zero-emissiezones: steeds vaker realiteit

Zero-emissiezones zijn bedoeld om de luchtkwaliteit in stadscentra te verbeteren. Bestelwagens op diesel of benzine worden hier geweerd, tenzij ze voldoen aan strenge emissienormen of - tot 2029 - aan allerlei ontheffingen. Vanaf 2029 is een zero-emissiezone echt alleen bereikbaar met een elektrische bus.

Tijdelijk probleem vraagt om flexibele oplossing

Wie echter slechts af en toe een binnenstad in moet, heeft daarom een uitdaging. Investeren in een elektrische bestelwagen is voor veel ondernemers nog te duur. Of te onpraktisch. Wie veel kilometers maakt of zware spullen moet vervoeren (vooral op een aanhanger) zal voorlopig nog kiezen voor diesel.

Toch is er een praktische tijdelijke oplossing: een bestelwagen huren. Verhuurders bieden steeds vaker elektrische bestelwagens aan die wél toegang hebben tot zero-emissiezones.

Voordelen van een bestelwagen huren

Het huren van een bestelwagen heeft duidelijke voordelen:

Geen aanschafkosten

Direct toegang tot zero-emissiezones

Flexibel inzetbaar per dag of week

Geen zorgen over onderhoud of afschrijving

Vooral bij seizoenswerk, projectmatig werk of tijdelijke stadsopdrachten is dit aantrekkelijk.

Wanneer is huren minder geschikt?

Huren is minder voordelig als je dagelijks in zero-emissiezones moet zijn. In dat geval kan kopen of leasen van een elektrische bestelwagen op termijn goedkoper zijn.