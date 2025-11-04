Tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement!

Tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement! Bekijk actie

Bizar: verkoop bedrijfswagens bereikt twijfelachtig record

Recordaantal busjes verkocht in oktober: wel een twijfelachtig record

Afgelopen oktober was voor de verkopen van bedrijfswagens een recordmaand. Dat betekent echter niet dat de verkopers de handen in de lucht gooien.

Lees ook EV-bus maakt het verschil nog niet Showrooms bedrijfswagens blijven leeg in 2025, maar er is een klein lichtpunt

Eerder zo'n 6000 bussen per maand

De gezamenlijke bedrijfswagenverkopers wisten in oktober 2025 exact 1939 busjes aan de man te brengen. Daarmee was oktober de beste maand van 2025. Het oktoberaantal ligt zo'n 100 busjes boven het vorige maandrecord van dit jaar, dat in januari werd geboekt. De overige maanden schommelde het verkoopcijfer tussen de 1300 en 1700. Oktober liet dus een lichte opleving zien, maar het staat totaal niet in verhouding tot de verkoopaantallen van eerdere jaren. Toen lag het maandgemiddelde rond de 6000 bussen.

In 2024 heel veel nieuwe bussen verkocht

Het heeft alles te maken met het duurder maken van bussen met een verbrandingsmotor. Door voor deze specifieke groep de bpm-vrijstelling af te schaffen, werden ze gemiddeld al snel zo'n 15.000 euro duurder. Waarmee ze wat prijs betreft een beetje op dezelfde hoogte zijn gekomen als elektrische bussen. Heel veel kopers hebben daarom nog snel in 2024 een nieuwe dieselbus gekocht.

Tip
De SEAT Leon Sportstourer PHEV
De SEAT Leon Sportstourer PHEV

Een sportieve plug-in hybride met een elektrisch rijbereik van 130km*. Al vanaf €36.990. Nu met €2.000 plug-in premie.

Ervaar 'm nu

Tel daarbij op dat je met een dit jaar nieuw gekochte bus op brandstof geen enkele zero-emissiezone meer in mag en je hebt een paar goede verklaringen waardoor de verkopen nu zo laag liggen.

Toch iets positiefs: EV's verkopen goed

Toch is er nog iets positiefs te melden. Van de 1939 in oktober verkochte bussen zijn 1410 stuks volledig elektrisch. Ook dit is ten opzichte van eerdere maanden en jaren een zeer hoog aantal. Ook de hybride-bestelwagens doen het steeds beter. Hiervan zijn er in oktober 242 verkocht, ongeveer een kwart van het jaartotaal. Diesels zijn 242 keer verkocht in oktober 2025, benzinebussen 10 keer. In bijvoorbeeld 2023 waren dit er respectievelijk nog 4332 en 148.

Lees ook Zo bizar veel bedrijfswagens zijn er verkocht in 2024 Zo bizar veel bedrijfswagens zijn er verkocht in 2024
Tip
Ontvang tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement
Ontvang tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement

Elke maand op je deurmat: unieke autotests, diepgaande vergelijkingen en sfeervolle reportages

Bekijk actie
Mark Litjens
Door Mark Litjens

Werkt al sinds 1995 in de auto-industrie. Eerst als autojournalist, nu als bedrijfsautojournalist en altijd als fervent motorrijder. Als er maar wielen onder zitten, is hij gelukkig. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Bedrijfswagen-nieuws in je mailbox?

  • ✓ Het belangrijkste nieuws over bedrijfswagens
  • ✓ Exclusieve tests
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Is de leukste ook de beste?
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact