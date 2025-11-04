Bizar: verkoop bedrijfswagens bereikt twijfelachtig record

Nieuws

Afgelopen oktober was voor de verkopen van bedrijfswagens een recordmaand. Dat betekent echter niet dat de verkopers de handen in de lucht gooien.

Eerder zo'n 6000 bussen per maand

De gezamenlijke bedrijfswagenverkopers wisten in oktober 2025 exact 1939 busjes aan de man te brengen. Daarmee was oktober de beste maand van 2025. Het oktoberaantal ligt zo'n 100 busjes boven het vorige maandrecord van dit jaar, dat in januari werd geboekt. De overige maanden schommelde het verkoopcijfer tussen de 1300 en 1700. Oktober liet dus een lichte opleving zien, maar het staat totaal niet in verhouding tot de verkoopaantallen van eerdere jaren. Toen lag het maandgemiddelde rond de 6000 bussen.

In 2024 heel veel nieuwe bussen verkocht

Het heeft alles te maken met het duurder maken van bussen met een verbrandingsmotor. Door voor deze specifieke groep de bpm-vrijstelling af te schaffen, werden ze gemiddeld al snel zo'n 15.000 euro duurder. Waarmee ze wat prijs betreft een beetje op dezelfde hoogte zijn gekomen als elektrische bussen. Heel veel kopers hebben daarom nog snel in 2024 een nieuwe dieselbus gekocht.

Tel daarbij op dat je met een dit jaar nieuw gekochte bus op brandstof geen enkele zero-emissiezone meer in mag en je hebt een paar goede verklaringen waardoor de verkopen nu zo laag liggen.

Toch iets positiefs: EV's verkopen goed

Toch is er nog iets positiefs te melden. Van de 1939 in oktober verkochte bussen zijn 1410 stuks volledig elektrisch. Ook dit is ten opzichte van eerdere maanden en jaren een zeer hoog aantal. Ook de hybride-bestelwagens doen het steeds beter. Hiervan zijn er in oktober 242 verkocht, ongeveer een kwart van het jaartotaal. Diesels zijn 242 keer verkocht in oktober 2025, benzinebussen 10 keer. In bijvoorbeeld 2023 waren dit er respectievelijk nog 4332 en 148.