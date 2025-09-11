EV-bus maakt het verschil nog niet

Nieuws

Sinds de overheid een eind heeft gemaakt aan de vrijstelling van bpm op bestelwagens met verbrandingsmotor, blijft het angstvallig stil in de showrooms. Maar gaat het nu wel beter met de verkoop van elektrische bussen?

Omdat de bpm-regelgeving al langer bekend was, werd 2024 juist een recordjaar voor de verkopen van bedrijfswagens. In 2024 vonden maar liefst 129.878 nieuwe bussen een nieuwe eigenaar. Dat was bijna een verdubbeling ten opzichte van 2023. Gelukkig kunnen bedrijfswagenverkopers dus nog even teren op de opgebouwde reserves, uitgaande van goed financieel management bij de gemiddelde dealer.

Het bizarre verschil tussen 2025 en vorig jaar

Ter vergelijking: dit jaar staat de teller slechts op 12.181 verkochte bussen. Stel dat dit aantal in het gunstigste geval nog net iets meer dan verdubbelt richting het einde van het jaar, dan kom je op zo’n 25.000 verkochte bussen uit. Dat is dus nog geen twintig procent van vorig jaar.

Het eerdergenoemde wegpoetsen van de bpm-vrijstelling, maakt de gemiddelde benzine- en dieselbus tot zo’n twintigduizend euro duurder. Qua prijs is de conventionele bus nu vaak gelijkwaardiger aan een elektrische bus. Daarnaast wordt het steeds lastiger om met een bus op brandstof stadscentra in te komen. Deze overheidsregels zijn bedoeld om de CO2-uitstoot door bedrijfswagens omlaag te krijgen en de aankoop van elektrische bussen te stimuleren.

In 2025 meer elektrische busjes verkocht

Van alle 129.878 verkochte bussen in 2024, was nog geen tien procent volledig elektrisch. Als je kijkt naar dit jaar, ligt die verhouding ineens heel anders. Van de tot nu toe 12.181 verkochte bussen, was meer dan driekwart een elektrisch model. De verhouding elektrische bussen ten opzichte van de benzine- en dieselbussen is dus enorm gestegen.

Kijken we echter naar de absolute aantallen, dan krijgen we vanwege de dramatische totaalcijfers van dit jaar een ander beeld. In 2024 was bijna 10 procent elektrisch; exact 11.260 elektrische modellen. Tot nu toe is dat aantal dit jaar 9504. Uiteindelijk zal het totaal aantal verkochte elektrische bussen in 2025 dus wel hoger uitkomen dan vorig jaar.

Krijgt de overheid dan precies wat ze hebben wil?

Het antwoord op deze vraag is tweeledig. Ja, het aantal verkochte elektrische bussen zal hoger uitvallen dit jaar. Dit zal echter maar net aan zijn. Maar bedrijfswagens met benzinemotor worden niet massaal vervangen door elektrische busjes. Integendeel, het lijkt erop dat eigenaren juist langer in hun oude bus blijven rijden. Daar had de overheid wellicht meer van verwacht.

Daarom blijft het aandeel van elektrische bedrijfswagens in het totale wagenpark steken op nog geen 4,5 procent. Wel neemt dit percentage in 2025 elke maand toe met ongeveer 0,1% (cijfer september 2025, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Al met al lijken deze nieuwe regelgevingen slechts speldenprikjes. Maar ergens moet een begin gemaakt worden.