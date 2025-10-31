Van welke bestelwagensubsidies kun je als ondernemer profiteren?

Nieuws

Eind 2024 werd het SEBA-subsidieloket voor elektrische bestelwagens gesloten. Sindsdien zijn er geen directe subsidies meer voor de aanschaf van een busje. Wel kun je gebruik maken van een andere belastingmaatregel.

60 miljoen euro subsidie

Tot en met 2024 werden er jaarlijks vele miljoenen overheidsgeld vrijgemaakt om de overstap naar elektrische bestelwagens gemakkelijker te maken. In 2024 was dit bijvoorbeeld 60 miljoen euro.

Diesel duurder door bpm-maatregel

Die mooie tijden zijn echter voorbij. De overheid heeft een heerlijk Nederlandse manier gevonden om geld in de zak te houden en er toch een 'groen' label aan te hangen. In plaats van subsidie op elektrische busjes zijn de brandstofversies duurder geworden door de afschaffing van de bpm-vrijstelling. Hierdoor betaal je bijna evenveel voor een dieselbus als voor een elektrische bestelwagen. Aan jou de keuze.

De bestelwagenmarkt is mede door de bpm-maatregel volledig ingestort. In de eerste helft van dit jaar werden 9636 bussen verkocht, in 2024 waren dat er in dezelfde periode 45.939. Meer dan in een normaal jaar (ca. 30.000) omdat 2024 het laatste jaar was waarin je geen bpm hoefde te betalen. Maar toch: het verschil is enorm.

Wel krijgt de overheid gelijk: het aantal elektrische bussen groeit harder dan conventionele bestelwagens. Maar met de huidige aantallen blijft het aandeel elektrisch in het totale wagenpark erg beperkt. In augustus was dit nog maar 4,5 procent.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2025

Valt er als ondernemer dan wel nog wel iets te halen bij de overheid? Jazeker. Check de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dit is een algemene aftrekpost die voor alle bedrijfsmiddelen geldt, zolang het totaalbedrag maar boven de 2900 euro uitkomt. En die kans is bij een bus (ongeacht occasion of nieuw en brandstof of EV) zeer groot.

Voorbeeld KIA-aftrek 2025

Ligt je investering tussen de 2900 euro en 70.602 euro, dan mag je 28 procent van het totale investeringsbedrag aftrekken. Stel je koopt een bestelwagen van 35.000 euro, dan mag je 9800 euro van je winst aftrekken, waardoor je dus minder belasting betaalt. Maar daarmee zijn de subsidie- en aftrekmogelijkheden ook wel benoemd. Want een andere aftrekmogelijkheid, de MIA/Vamil voor milieuvriendelijke investeringen, geldt alleen nog voor bussen op waterstof. En die zijn amper te vinden in Nederland.