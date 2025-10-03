Bestelwagenverkoop ook in Q3 bizar laag

Nieuws

Het enige positieve nieuws bij de verkoopcijfers van bedrijfswagens is dat er in september weer meer busjes zijn verkocht dan de maanden ervoor: 1689 stuks. Ten opzichte van eerdere jaren blijft het echter sappelen voor de verkopers.

Om die eerdere jaren er meteen maar even bij te halen: in september 2024 werden 9419 busjes op kenteken gezet, in 2023 waren dat er 5536. Waarbij aangetekend dat 2023 een redelijk 'normaal' jaar was. In 2024 zijn er vanwege het einde van de bpm-vrijstelling per 2025 buitensporig veel meer bedrijfswagens verkocht.

Daling van 70 procent

Door de torenhoge verkopen in 2024 was het te verwachten dat het dit jaar wat rustiger zou worden. Maar een daling van zo'n 70 procent ten opzichte van 'normaal jaar' 2023 is heftig. In de eerste negen maanden van dit jaar kregen maar 14.335 bestelwagens een kenteken. In 2023 waren dat er nog 53.744 (in 2024 zelfs 70.700).

Meer verkocht dan in augustus

Met 1689 verkochte busjes overtreft september de maand augustus met 355 stuks. Deze dip is met name toe te schrijven aan de zomervakantie. In eerdere maanden kwam de teller altijd minimaal boven de 1500 stuks uit. Op die andere vakantiemaand na: mei noteerde 1303 busjes.

Toch nog een verkooprecord

Ondanks de bizar lage verkoopcijfers is er toch een verkooprecord te melden. De meeste verkochte bussen dit jaar zijn volledig elektrisch. In de eerste drie kwartalen van 2025 werden 11.270 stekkerbestelwagens op kenteken gezet. Zelfs in topjaar 2024 waren dat er maar 7297 in dezelfde periode. Daar staat tegenover dat er toen ook 60.326 diesels op de weg verschenen, tegen slechts 2297 dit jaar.

Cijfers: BOVAG