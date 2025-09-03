Schrijft de bedrijfswagenmarkt in augustus eindelijk weer betere verkoopcijfers?

Nieuws

Al het hele jaar gaat het niet zo lekker met de Nederlandse bedrijfswagenverkopen. Door de nieuwe regelgeving rondom bpm en zero-emissiezones koopt geen ondernemer een nieuwe bestelbus.

De verkoopcijfers van augustus zijn slecht. Al is dat meestal niet zo'n goede maand voor de dealers, omdat de bouwvak in deze periode valt. Waar in juli nog 1671 bestelwagens werden verkocht, lag dit aantal in augustus op 1305. De verkoopcijfers van juli waren op hun beurt slechter dan die van juni. En zo komt er maar geen einde aan de neerwaartse spiraal.

2024 was recordjaar

Gelukkig kunnen bedrijfswagendealers nog even teren op de verkopen van vorig jaar. In 2024 waren de bedrijfswagens namelijk niet aan te slepen. Het gevolg van de nieuwe bpm-regels was dat de prijs van een bedrijfswagen met verbrandingsmotor zomaar met 20.000 euro kon stijgen. Vandaar dat ondernemers in 2024 hun slag sloegen.

Elektrische bussen maken voorzichtige opmars



Door de forse prijsstijging van benzine- en dieselbussen komt in 2025 de gemiddeld prijs in de buurt van die van een elektrische bus. Voordeel van de elektrische variant is dat je nog steeds alle stadscentra in mag. Vandaar dat in augustus het aantal verkochte elektrische bussen een stuk hoger was dan bijvoorbeeld benzine - of dieselbussen.

Van alle verkochte bussen waren er 1040 elektrisch, tegenover slechts 146 dieseluitvoeringen. Bussen op benzine waren voor wel heel weinig ondernemers interessant: hiervan zijn er maar 9 verkocht. Met nog 110 hybride bussen kom je uit op het totaalcijfer van 1305.

Meestverkochte bestelwagens augustus 2025



1. Ford Transit Custom: 240

2. Volkswagen ID. Buzz: 160

3. Mercedes-Benz Vito: 152