Deze gemeente geeft je subsidie als je je bestelwagen sloopt

Nieuws

Je hebt een oude bestelwagen en wilt deze kwijt. Overstappen naar een nieuwe bus kost geld. Tot vorig jaar kon je voor een nieuwe elektrische bus een beroep doen op de SEBA-subsidie. Nu moet je het volledige bedrag uit je eigen budget halen. Tenzij je bedrijf in Den Haag zit.

Subsidie alleen voor lokale ondernemers

De gemeente Den Haag heeft voor lokale ondernemers met een oude bestelwagen een slooppremie in het leven geroepen. Dit betekent dat je je oude diesel- of benzinebus kunt laten slopen tegen een vergoeding van maximaal 3500 euro per bus.

Gemeente hoopt op meer elektrische bussen

Het subsidiegeld is vrij te besteden. Bij het toekennen van de subsidie wordt echter gevraagd naar persoonsgegevens, zodat de gemeente achteraf kan monitoren wat er met de subsidies is gebeurd. Vanzelfsprekend hoopt Den Haag dat de subsidie wordt gebruikt voor een nieuwe, liefst elektrische bedrijfswagen.

De belangrijkste reden is echter dat de gemeente af wil van de meest vervuilende busjes. De komst van de zero-emissiezone in het centrum van de stad is wat dit betreft al een eerste aanzet voor schonere lucht. De subsidie moet de hele stad meer lucht geven.

Opmerkelijke voorwaarde

En het gaat niet alleen om doorgeroeste, walmende bakken. De slooppremie is ook beschikbaar voor bestelwagens met een Euro-5 motor of lager. Opmerkelijk, want Euro-5 bussen zijn grofweg nieuw geleverd tussen 2011 en 2016 en mogen nog tot 2027 een zero-emissiezone binnenrijden.

Andere belangrijke voorwaarden zijn onder andere:

De bus staat sinds 1 januari 2024 op naam van de aanvrager

Uit het KvK-register moet blijken dat het bedrijf sinds 1 januari 2024 of eerder in Den Haag is gevestigd

Alleen voor voertuigcategorie N1 (bedrijfswagen, zie kenteken)

Alleen voor diesel en benzine, Euro-5 of lager

Alle voorwaarden en aanvraag

De subsidie is aan te vragen vanaf 1 oktober. Kijk voor alle voorwaarden en het inschrijfformulier op de slooppremiepagina van de gemeente Den Haag.