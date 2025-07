Deze jarige Mercedes was al elektrisch toen niemand daarom vroeg

Nieuws

De slingers voor het 30-jarige feestje van de Mercedes-Benz Sprinter zijn nog maar net opgeborgen, of de volgende Mercedes-bus viert zijn dertigste verjaardag: de Spaanse Duitser Vito. Duits omdat het een Mercedes is, Spaans omdat hij wordt gebouwd in het Spaanse Vitoria.

De fabriekslocatie is meteen de naamgever van de jarige Job, maar dat zal geen verrassing meer zijn. Wat wel bijzonder is, is dat de Vito al vanaf de start compacte buitenafmetingen hanteerde in een wereld die toen vooral heel grote bussen kende.

Het betekende - en betekent - vooral prettige wendbaarheid in de stad. Met zijn hoogte van net geen twee meter past het model - nog altijd - in de meeste parkeergarages. En dat met een laadvolume van bijna 5 m3, ondertussen uitgegroeid tot maximaal 6,6 m3.



Vito in 2010 al elektrisch

Waar de Mercedes Vito ook in uitblinkt, is zijn groene karakter. Al in 2010 was er een elektrische versie beschikbaar, de Vito E-CELL. Zoals te verwachten geen actieradiusmonster: maximaal zo'n 130 kilometer op een stroomlading. Maar voldoende voor een dagje werken in een stadse omgeving. De moderne eVito doet het stukken beter, met een actieradius tot 432 km (WLTP).

Technologie en comfort in één bus

De nieuwste generatie Vito is uitgerust met moderne technologie zoals het MBUX-multimediasysteem, actieve rijassistenten en zelfs luchtvering.

Vito-opvolgers komen er aan: VAN.EA

Al sinds de eerste generatie wordt de Vito gebouwd in de fabriek in Vitoria. Vanaf 2026 worden hier ook de nieuwe generaties elektrische bestelwagens van het merk geproduceerd, de VAN Electric Architecture (VAN.EA), middelgrote en grote bussen als opvolgers van de eVito en eSprinter.