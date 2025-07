Nieuws

Hoe krijg je zoveel mogelijk materialen in je bestelwagen? Door elke vierkante centimeter optimaal te benutten. De Docking Van doet dat: hiermee kun je in de Renault Kangoo E-Tech L2 zelfs 500 liter méér kwijt dan in een grotere Renault Trafic. Hoe dan?

De kracht van het systeem zit in het doordachte ontwerp. De inspiratie? Ambulances. André Filet, CEO van Dutch Harbor – een bedrijf dat duurzame mobiliteitsconcepten ontwikkelt – zag hoe eenvoudig brancards worden in- en uitgeschoven. 'Dat moet ook voor andere branches werken,' dacht hij.

Zo ontstond de Docking Van: een modulair systeem op wieltjes dat uit de Kangoo te schuiven is alsof het een brancard is. Voor het concept werkte Dutch Harbor samen met andere partijen, waaronder Renault Nederland en dealer Renault Nieuwendijk, Ayvens lease, bedrijfswageninrichters Dynnox en Sortimo en Techniek Nederland.

Uniek opbergsysteem: snel en ergonomisch

Het systeem bestaat uit twee volledig uittrekbare opbergsystemen, bereikbaar via de achterdeuren en zijdeur. Zodra je ze eruit haalt, klappen de wielen automatisch uit. Geen zwaar tilwerk– je rijdt je gereedschap zo de werkplek op. Dat is niet alleen ergonomisch, maar ook efficiënt.

Installatiebedrijven zijn inmiddels de eerste gebruikers. De monteur neemt mee wat hij nodig heeft voor die dag, terwijl collega’s op het magazijn alvast een ander systeem klaarzetten voor de volgende klus. Tijdswinst en minder fouten zijn het resultaat.

Ideaal voor werken in zero-emissiezones

De Renault Kangoo E-Tech is volledig elektrisch. Dat betekent: vrij toegang tot zero-emissiezones. Bovendien mijd je dure parkeerplaatsen, want alles wat je nodig hebt, neem je gewoon mee – tot aan de voordeur van de klant. De Docking Van is inmiddels beschikbaar en te leasen via Ayvens.