Iedereen lacht je uit, tot ze zien hoe handig dit bezorgwagentje is

Stadslogistiek wordt steeds uitdagender. Smalle straatjes, volle centra en steeds meer zero-emissiezones maken het lastig voor traditionele bestelwagens. Gelukkig zijn er innovatieve oplossingen die wél passen binnen de eisen van moderne, duurzame stadsdistributie. Eén daarvan is de Beemobs Bee1.

LEVV's: de toekomst van duurzame stadslogistiek

De vraag naar duurzame mobiliteit groeit snel. In veel steden verschijnen daarom steeds meer lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s) op straat. Denk aan elektrische bakfietsen, compacte bezorgscooters en kleine elektrische bestelwagens.

Deze voertuigen zijn ideaal voor stedelijk gebruik: compact, wendbaar en emissievrij. De Bee1 van Beemobs, gebouwd in Turkije en recent gepresenteerd in Nederland, past perfect in deze trend en gaat de concurrentie aan met bijvoorbeeld de Spijkstaal Iona xs.

Beemobs Bee1: compact, wendbaar en stadsproof

De Bee 1 is gebouwd voor de stad. Met een breedte van slechts 1440 mm, inclusief spiegels (net iets meer dan een meter met ingeklapte spiegels) en een lengte van minder dan drie meter navigeert hij moeiteloos door smalle straatjes en drukke winkelgebieden. Parkeren is eenvoudig – zelfs op plekken waar reguliere bestelbussen niet passen. En dankzij het compacte formaat vormen paaltjes of andere obstakels zelden een probleem.

Verrassend veel laadruimte

Laat je niet misleiden door het formaat van deze LEVV. De Bee1 biedt een flinke laadcapaciteit: de standaard bak heeft een inhoud van 1150 liter – meer dan de meeste stationwagens of SUV’s. Wie nóg meer ruimte nodig heeft, kiest voor de maxi-bak met 1350 liter inhoud. Het maximale laadgewicht bedraagt 350 kilogram.

Volledig elektrisch en eenvoudig op te laden

De Beemobs Bee1 is volledig elektrisch en ontworpen voor korte tot middellange stadsroutes. De actieradius ligt tussen de 70 en 150 kilometer, afhankelijk van de batterijkeuze. Opladen gaat eenvoudig via een standaard 230V-stopcontact en duurt ongeveer vier uur van leeg naar vol. Er zijn twee uitvoeringen:

Een versie voor mensen met een scooterrijbewijs (45 km/h)

Een uitvoering voor bestuurders met een B-rijbewijs (55 km/h)

Prijs Beemob Bee1 (2025)

De Bee1 wordt standaard geleverd als chassis-cabine, waarmee ondernemers zelf een opbouw kunnen kiezen. Beemobs biedt daarnaast fabrieksopties, zoals een gesloten laadbak, maxi-opbouw of een pick-upbak. De prijzen zijn als volgt:

Bee 1 chassis-cabine: 16.990 euro

Standaard laadbak: 1590 euro

Pick-up achterkant: 1290 euro

De slimme keuze voor emissievrije stadsbezorging

De Beemobs Bee1 combineert duurzaamheid, wendbaarheid en verrassend veel laadcapaciteit. Daarmee past dit lichte elektrische vrachtvoertuig bij de oplossingen voor ondernemers die op zoek zijn naar een toekomstbestendige manier van bezorgen in het stadscentrum.