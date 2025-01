Mercedes-Benz Bedrijfswagens nodigt je graag uit op de BouwBeurs 2025

PARTNERBIJDRAGE

Van 3 tot en met 7 februari 2025 vindt de BouwBeurs 2025 plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Met meer dan 600 exposanten ontdek je de nieuwste innovaties in de bouwsector. Mercedes-Benz Bedrijfswagens is ook aanwezig en biedt gratis toegangskaarten aan voor dit toonaangevende evenement.

Het afgelopen jaar is er veel veranderd voor aannemers, loodgieters en andere ondernemers die bedrijfswagens gebruiken. Denk aan de invoering van bpm op bedrijfswagens met grijs kenteken en brandstofmotoren. Ook zijn er sinds begin 2025 zero-emissiezones in veel stadscentra en dit worden er de komende jaren meer. Dit zijn belangrijke thema’s voor ondernemers.

Kom langs bij Mercedes-Benz voor al je vragen

Tijdens de BouwBeurs kun je terecht bij de experts van Mercedes-Benz Bedrijfswagens. In hal 7, stand A060, staan de verkoopadviseurs klaar om je te informeren over de nieuwste regelgeving en alternatieven, zoals elektrische bedrijfswagens. Ze bespreken graag jouw specifieke situatie.

Ontdek de elektrische bedrijfswagens van Mercedes-Benz

Mercedes-Benz neemt drie elektrische modellen mee naar de BouwBeurs: de eCitan, eVito en eSprinter. Hiermee wil het merk laten zien dat elektrisch rijden niet alleen duurzaam, maar ook praktisch is. Moderne elektrische bedrijfswagens zijn goed vergelijkbaar met dieselmodellen op het gebied van actieradius, laadcapaciteit en gebruiksgemak.

De elektrische modellen op een rij:

Mercedes-Benz eCitan : actieradius tot 290 km (WLTP), snelladen tot 80% in 38 minuten, maximaal laadvolume 3,63 m³, nuttig laadvermogen tot 695 kg.

Mercedes-Benz eVito : actieradius tot 283 km (WLTP), snelladen tot 80% in 35 minuten, maximaal laadvolume 6,6 m³, nuttig laadvermogen tot 882 kg.

Mercedes-Benz eSprinter: actieradius tot 445 km (WLTP), snelladen tot 80% in 28 minuten, maximaal laadvolume 14 m³, nuttig laadvermogen tot 1537 kg (C-rijbewijs, B-rijbewijs tot max 937 kilo).

Profiteer van speciale beursaanbiedingen

Tijdens de BouwBeurs zijn er aantrekkelijke beursaanbiedingen te vinden op de stand van Mercedes-Benz. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe bedrijfswagen of een model uit de voorraad, er zijn altijd interessante deals beschikbaar.

Vraag gratis toegangskaart aan voor de BouwBeurs 2025

Mercedes-Benz nodigt je daarom graag uit op de BouwBeurs en biedt gratis toegangskaarten aan (normale prijs 27,50 euro). Vraag hier je gratis kaart aan. Via de link kom je op de ticketsite van de BouwBeurs terecht waar de kortingscode al is ingevuld. Vul de gevraagde gegevens in en download je gratis kaart. Je kunt de beurs bezoeken van 3 tot en met 7 februari. De openingstijden zijn dagelijks van 9.30 tot 17.30 uur, met een avondopenstelling op 6 februari tot 20.30 uur.