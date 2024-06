Cupra Leon Sportstourer (2024) review - hoe een schaamteloze kopie heel begeerlijk kan zijn

Tests

De Cupra Leon is flauw gezegd een schaamteloze kopie van de Seat Leon. Hij heeft nu een facelift gehad om meer afstand te nemen van de huis-tuin-en-keuken-Leon, en om zijn sportieve bestaansrecht helemaal te rechtvaardigen is hij er ook als plug-in hybride met 272 pk. Wij reden de Sportstourer en ontdekten dat er niks mis is met kopieergedrag.

Wat is opvallend aan de Cupra Leon Sportstourer?

Hoe zit het ook alweer? In 2020 bracht Seat de nieuwe Leon op de markt. Als hatchback en stationwagon. Die laatste heette voortaan voluit Sportstourer in plaats van ST. Een wat vergezochte naam, maar de gedachte was dat deze beter aansloot op het sportieve imago dat Seat nastreefde.

Inmiddels zijn we jaren verder en heeft Seat zijn sportieve ambities aan de wilgen gehangen. Die moeten nu worden waargemaakt door Cupra. Aan deze naam herkende je vroeger de snelste Ibiza's en Leons, zoals de 265 pk sterke Leon Cupra R uit 2009. De Leon is het enige Seat-model dat een extra leven als Cupra krijgt. De Ibiza, Arona, Ateca en Tarraco kunnen het schudden.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Onlangs is de Cupra Leon vernieuwd. Het design is minder Seat en meer Cupra geworden. De zogeheten 'sharknose' en de driehoekige dagrijverlichting passen beter bij het brutale karakter van Cupra, dat zich toch een beetje als het NKOTB (New Kid On The Block) van autoland profileert. Aan de achterzijde valt de ledverlichting over de gehele breedte van de auto op. Het Cupra-logo achterop is voortaan verlicht. Tikkie fout, maar wel lekker.

Alhoewel de koperen designaccenten niet iedereens smaak zal zijn, staan ze de auto goed en geven ze de Leon een heel eigen uitstraling. En in een tijd waarin je op een vol parkeerterrein moeite moet doen om je eigen auto te spotten, is dat meer dan welkom. Al zullen vooral zakelijke gebruikers van de Leon zich liever wat anoniemer door het verkeer willen begeven. Of je moet bij een hip marketingbureau werken of designer van beroep zijn.



Wat is goed aan de Cupra Leon Sportstourer?

Zodra we de achterklep van de Sportstourer openen om onze rolkoffer op te bergen, slaken we een zucht van verlichting. We waren bijna vergeten hoe praktisch een stationwagon is. De tildrempel is lekker laag, de laadopening breed en we schuiven onze koffer helemaal naar achteren, zo diep is de bagageruimte. En ook van de beenruimte op de achterbank zijn we onder de indruk.

We zeiden het al: Cupra wil sportief zijn, en dat merk je zodra je instapt en nog geen meter gereden hebt. Cupra doet niet aan comfortstoelen en lepelt in de Leon sportstoelen of kuipstoelen met een vaste hoofdsteun. Die zitten als gegoten en houden je stevig op je plek. Je hebt meteen het gevoel dat je in iets bijzonders rijdt.

Het sportstuur met geperforeerd leer (Cupra heeft het zelfs over een 'supersportstuur', maar dat is grootspraak) pakt lekker beet, is aan de onderkant afgeplat en voorzien van een startknop, zoals je die ook tegenkomt bij echte sportwagens. Links op het stuur zit een knop met Cupra-logo voor de rijstanden. Een betere plek is er niet, je vindt de knop blindelings en je handen blijven daar waar ze horen, aan het stuur.

We rijden in de sterkste plug-in hybride versie, de VZ Extreme met 272 pk. De aandrijflijn bestaat uit de bekende 1.5 TSI met turbo van de Volkswagen-groep, een elektromotor en een DSG-automaat met 6 versnellingen.

Aan vermogen kom je niets tekort, zodra je het gaspedaal steviger intrapt, heeft de Leon er duidelijk zin in. Al lijkt de automaat eerst heel even te twijfelen: zal ik? De 0-100 km/h-tijd is 7,7 seconden en als het moet, accelereert de stationwagon door tot 229 km/h.

De besturing is direct en in bochten kun je de Leon heel nauwkeurig plaatsen. Kies wel voor een van de sportievere rijstanden, Sport en Cupra. In de 'daapste' stand (Comfort) is het overdreven gezegd alsof je terug in de tijd gaat en opeens in een Seat Leon Ecomotive zit.



Goed nieuws is dat met de facelift de elektrische actieradius meer dan verdubbeld is in vergelijking met de oude plug-in hybride met 1.4 TSI-motor, van 50 naar een theoretische 125 kilometer. Dat is mogelijk gemaakt door een nieuwe, grotere batterij van 19,7 kWh.

Na een testrit van twee uur over de ring van Barcelona en door het berglandschap rond de Spaanse stad, gaf de boordcomputer een gemiddeld stroomverbruik van 12,8 kWh/100 km en een benzineverbruik van 2,6 l/100 km aan. Snelladen kan met 50 kW, iets wat in dit segment allesbehalve gebruikelijk is.

Wat kan beter aan de Cupra Leon Sportstourer?

We zijn fan van echte knoppen zoals op het stuur van de Leon; de sliders onder aan het centrale scherm voor de temperatuur en het volume vinden we minder fijn. Dat ze voortaan verlicht zijn, scheelt ergernis in het donker, maar overdag maakt het geen mallemoer uit.



Het dashboard is traditioneel qua opzet. Desondanks vinden we de 'look' aangenaam. Leuk detail is de oranje kleur die aan de rechter- of linkerkant van het dashboard te zien is zodra een auto je dode hoek in rijdt. De 'feel' kan beter, onder de gordel zien we toch vooral knetterharde kunststoffen.

Cupra Leon had goedkoper kunnen zijn

De prijzen van de Cupra Leon beginnen bij 42.790 euro. Voor de Sportstourer betaal je minimaal 43.990 euro. Dat is veel meer dan de instapper van de Seat Leon Sportstourer moet opbrengen, namelijk 30.950 euro. Maar dan heb je een 1.0 TSI met een schamele 110 pk. Bij de Cupra Leon heb je meteen 204 pk te pakken. Als gelijk gemotoriseerde plug-in hybride kost de Seat 39.990 euro.

Je betaalt dus 4000 euro meer voor het Cupra-logo, de koperen designaccenten, sportstoelen, 18-inch lichtmetaal en een groter infotainmentscherm, om maar wat te noemen.

Jammer is dat de mild hybride 1.5 TSI met 150 pk is verdwenen. Buiten Nederland is-ie nog wel leverbaar, maar Cupra Nederland zegt zich alleen te willen concentreren op plug-in hybride en volledig elektrisch. 150 pk is voor ons vlakke en drukke land een prima vermogen en het zou de Cupra Leon net wat goedkoper maken. Overigens komt ook de topversie met 300 pk niet naar Nederland.

Wat vind ikzelf van de Cupra Leon Sportstourer?

Toen Cupra werd losgetrokken van Seat was ik een beetje sceptisch. Ik vond het wat overdreven allemaal en vergezocht. Dat sportieve, rebelse en Spaanse lag er wel heel dik bovenop. Maar inmiddels moet ik toegeven dat Cupra zijn sportieve ambities goed weet uit te dragen. Ja, je moet ervan houden, maar je rijdt echt wat anders.



De kuipstoelen, de startknop op het stuur, de scherpere rijeigenschappen; ik word er wel enthousiast van. De enige reden waarom ik misschien toch voor het origineel van Seat zou gaan, is de fraaie rode carrosserielak waarin de Seat Leon Sportstourer leverbaar is en de Cupra niet.