Review Nio ET5 Touring (2023): elektrische stationwagon geeft Volvo en Mercedes het nakijken

Ooit was de stationwagon een paradepaardje van de Europese automerken. Maar in het stekkertijdperk is alles anders. Terwijl het in Duitsland en Zweden ijzingwekkend stil blijft, springt de Nio ET5 Touring in het gat.

Wat valt op aan de Nio ET5 Touring?

Op het schoolrapport van Nio zou de juf of meester een sierlijke krul voor ijver geven. De ET5 Touring is al het vierde model dat Nio introduceert. Begin oktober 2022 kwam het merk naar Europa en vervolgens bleef het geen moment stil. Eerst kwam de Nio ET7, een concurrent van de Tesla Model S. Vervolgens was het de beurt aan de EL7, de SUV-versie. Waarna de ET5 in het voorjaar van 2023 werd gepresenteerd. Na de ET5 Touring waarmee we nu kennismaken, komt later in 2023 de EL6 op de markt. Deze compacte SUV – uiteraard met stekker – concurreert met auto’s als de BMW iX1.

Maar er is nog iets opvallends. De stationwagon was altijd het domein van Europese automerken. De rest van de wereld liep er nooit warm voor, hij was een beetje van ‘ons’. Volvo en Mercedes werden er zelfs beroemd mee. Maar juist de Europese merken laten het flink afweten met hun elektrische stationwagons. Chinese merken happen toe. Bij de compacte middenklassers troefde MG iedereen af met de MG5 Electric, die pas in 2024 concurrentie krijgt van de Opel Astra Electric Sports Tourer en de Peugeot e-308 SW. Nu paait Nio de zakelijke (diesel)rijder met de fraai vormgegeven Nio ET5 Touring en staat de Europese concurrentie opnieuw machteloos. En dan hebben ze ook nog heel brutaal het achtervoegsel Touring gekopieerd van BMW ...



Wat is goed aan de Nio ET5 Touring?

Inmiddels is het overbodig om te zeggen dat Chinese merken niets meer in kwaliteit onderdoen voor de ons vertrouwde merken. De Nio ET5 Touring ziet er keurig uit en is ruim en praktisch. Zo windt hij kamperend Nederland om zijn vingers met zijn trekgewicht van 1400 kilo en een inklapbare trekhaak.

De bagageruimte meet 450 liter, wat 70 liter meer is dan de sedan. Klap je de in ongelijke delen neerklapbare achterbank neer (40:20:40), dan kun je 1300 liter kwijt. Nio heeft oog voor details, met een uitneembare zaklamp en een haakje met magneet waaraan je je boodschappentas kunt hangen. Zo voorkom je dat de zakken chips en pakken wc-papier door de bagageruimte slingeren. Ook in de kofferklep zit een haakje, dat is bedoeld om een wetsuit aan op te hangen. Nio heeft een rooskleurig beeld van de sportieve aspiraties van zijn kopers.

Het fraaie, minimalistische dashboard is bekend uit andere Nio-modellen. Na alle testritten van het afgelopen jaar voelt spraakassistent Nomi - met haar knipperende ogen boven op de middenconsole – als een huisvriend. Al betaal je voor het sprekende bolletje 600 euro. Doe je dat niet, dan is de spraakassistent onzichtbaar. Fraai is het glazen panoramadak uit één stuk, dat je kunt dimmen als de zon uitbundig schijnt.

Bij de ‘gewone’ ET5 vonden we de zitpositie wat te hoog. De Chinezen vonden dat bij nader inzien zelf ook en sloegen aan het klussen. Niet dat het veel uithaalde, gevoelsmatig zit je nog steeds op de bok. Achterin zit je prima, de ET5 Touring heeft 1,7 cm meer hoofdruimte dan de sedan. Lijkt weinig, maar scheelt veel als je lang bent.

De vierwielaangedreven Nio ET5 Touring is te koop met een 75 kWh- of 100 kWh-batterij. Hij heeft daarmee een actieradius tussen de 435 en 560 kilometer. Sensationeel is dat niet, maar het zijn nette waarden. Wel sensationeel is de honderdsprint van de 490 pk en 700 Nm sterke ET5: die is in 4 seconden al afgerond.

Wat kan beter aan de Nio ET5 Touring (2023)?

Net als bij de ET7 en de ET5 Sedan vinden we de afstemming van het onderstel iets te stevig; het verschil tussen Comfort en Sport (Plus) mag groter. Nomi spreekt bovendien geen Nederlands, dus je moet de spraakcommando’s in het Engels uitspreken. “Hey Nomi, navigate to Annie M.G. Schmidtstraat, Alkmaar”. Nomi kijkt je radeloos aan en vraagt of je het nog een keer wilt herhalen. Waarna ze er nog steeds geen chocola van kan maken ... Nio werkt aan een spraakassistent die wel Nederlands spreekt, maar die komt waarschijnlijk pas in 2024.

Tijdens onze testrit over smalle Nederlandse dijkwegen komt de bijna twee meter brede auto niet helemaal tot zijn recht. Slalommen tussen de op duizelingwekkende snelheid fietsende pensionado’s en geparkeerde auto’s is daarom een hachelijke onderneming. Ook in krappe binnensteden moet je opletten, al krijg je hulp van lidar, 11 camera’s, 5 radars en 12 ultrasonische sensoren om geen brokken te maken.

Chinese automerken staan bekend om hun piepjes en vocale waarschuwingen als je iets doet wat niet mag. Het moet gezegd, ook op dit onderdeel heeft Nio geluisterd naar de kritiek. Ben je te veel op het navigatiescherm gefocust of schamp je de wegbelijning, dan krijg je nu een beschaafd bliepje en geen hinderlijke preek of oorverdovend alarm.

Wanneer komt de Nio ET5 Touring naar Nederland en wat is de prijs?

Een Nio kun je kopen met en zonder batterij en je kunt ook kiezen voor een abonnement (subscription). Koop je de Nio ET5 Touring zonder batterij, dan betaal je 51.900 euro. Voor de batterij betaal je vervolgens elke maand 169 euro (75 kWh) of 289 euro (100 kWh).

Wie de auto mét batterij koopt, kan niet gebruikmaken van de batterijwisselstations waar Nio zo graag goede sier mee maakt. De prijs van de Nio ET5 Touring is dan 63.900 euro (75 kWh) of 72.900 euro (100 kWh). Kies je voor subscription, de derde mogelijkheid die de Chinezen bieden, dan betaal je elke maand 1167 euro (12 maanden) of 1043 euro (60 maanden).

Inmiddels zijn er 7 batterijwisselstations in Nederland.

Wat vind ikzelf van de Nio ET5 Touring (2023)?

Nio bouwt goede auto’s; dat hebben ze na vier modellen onomstootbaar bewezen. Echt indrukwekkend zijn de verkopen alleen nog niet, de teller in 2023 staat voor alle modellen bij elkaar op 137.

De ET5 Touring kan dat aantal weleens flink opschroeven, want er is geen concurrent die in hetzelfde segment op dit moment een stationwagon aanbiedt. Daarbij is hij een prima alternatief voor leaserijders die nu nog dieselen in een dikke Duitser. Wat het des te gênanter maakt de Europese merken in het hart worden getroffen. BMW komt in 2024 met de BMW i5 Touring, maar wie volgt?