Verrassing: MG komt in 2024 met elektrische concurrent voor Volkswagen Polo

MG heeft grote plannen in Nederland. Volgend jaar komen de Chinezen niet alleen met de Cyberster, een elektrische roadster, maar ook met een kleine elektrische auto. En dat kan weleens erg interessant worden …

Nederland en België wachten met smart op een betaalbare elektrische auto. Dikke kans dat-ie er volgend jaar al is. MG kondigde de komst aan van een elektrische auto in het B-segment. Dat betekent dat hij de afmetingen krijgt van auto’s als de Volkswagen Polo en Toyota Yaris.



Elektrische auto voor minder dan 25.000 euro?



Dat is meteen het enige dat we weten. MG wil nog niets vertellen over het uiterlijk en de prijs. Maar als de Chinezen het beleid van de succesvolle MG4 volgen, kan de prijs weleens heel gunstig uitvallen. De grotere MG4 is leverbaar vanaf 32.285 euro en daarmee is-ie meer dan 10.000 euro goedkoper dan de Volkswagen ID.3 (44.990 euro). Daarmee zou de prijs van de compacte elektrische MG zomaar onder de 25.000 uit kunnen komen .... En dan heeft Volkswagen met de ID.2all (2026 in de showroom) het nakijken.



Op dit moment is de Dacia Spring met 21.750 euro de goedkoopste elektrische auto van Nederland.



MG en concurrent Tesla Model Y



Naast een compact model, komt MG in 2024 ook met een nieuw topmodel. Daarmee heeft MG auto’s als de Tesla Model Y en Audi Q4 E-Tron op de korrel.

En dan is er nog de MG Cyberster, de elektrische roadster. Naar verwachting komt de MG Cyberster in het najaar van 2024 naar Nederland. Er komen twee versies: een met vierwielaandrijving en een batterijpakket van 77 kWh, en een achterwielaangedreven Cyberster met kleiner batterijpakket. Officiële specs zijn nog niet bekend, maar ga bij de 4WD-versie uit van een vermogen van rond de 535 pk en in de versie met achterwielaandrijving van 306 pk. Door zijn grote batterijpakket en zijn vleugeldeuren is de MG Cyberster wel een stuk zwaarder dan een gemiddelde roadster; we rekenen op minstens 1800 kilo. Over de actieradius is nog niets bekend.

Over het vierde model dat in 2024 wordt onthuld, wil MG nog geen woord loslaten.