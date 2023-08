Is waterstof de toekomst? Ook BMW lijkt te twijfelen

Volgens EV-sceptici is de batterij-elektrische auto een heilloze weg. Volgens velen van hen rijden we over een tijdje allemaal in waterstofauto's. Zit hier wat in? BMW ziet waterstof weliswaar als één van de opties, maar lijkt niet heel zeker van zijn zaak. 6 vragen én antwoorden over waterstof als autobrandstof.



Naar eigen zeggen is de fabrikant al vier jaar bezig met het testen van de iX5 Hydrogen, de waterstofversie van de BMW X5. Toch start de fabrikant pas aan het eind van dit decennium met de productie van waterstofauto’s. Wij maakten enige tijd geleden een proefrit in een BMW iX5 Hydrogen. Daarbij vroegen we ons onder meer af waarom het nog zo lang moet duren voordat BMW zijn eerste in serie gebouwde waterstofauto op de markt brengt.

Wanneer staat BMW's waterstofauto in de showroom? Als nieuwsbrief-abonnee ben je de eerste die het weet!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

1. Wat zijn de voordelen van waterstofauto’s?

Net als een volledig elektrische auto, is een waterstofauto met brandstofcel uitstootvrij. De BMW iX5 Hydrogen heeft een actieradius van ruim 500 kilometer en het volgooien van de waterstoftanks is in een paar minuten gepiept. Daar kan een batterij-elektrische auto niet aan tippen.

Tip Mokka Electric Stap bij Opel nu zonder meerprijs in een nog exclusievere uitvoering van de Mokka Electric!

Voor mensen die lange afstanden rijden en/of geen toegang hebben tot een handig gelegen laadpaal, is een waterstofauto volgens BMW daarom een uitstekend alternatief. Bovendien ben je met een auto die op waterstof rijdt niet afhankelijk van het overbelast rakende elektriciteitsnetwerk. Ten slotte heeft een waterstofauto met brandstofcel genoeg aan een kleine batterij. En dus zijn er minder kostbare en schaarse grondstoffen voor nodig dan voor een batterij-­elektrische auto. Ook scheelt het gewicht.

2. Hoe werkt zo’n waterstofauto met brandstofcel ook alweer?



In een waterstofauto zit een tank met waterstof. Bij de BMW iX5 Hydrogen zijn het er trouwens twee. Ze zijn vervaardigd van met koolstofvezel versterkte kunststof en zijn weggewerkt in de bodem. Daarin zit in totaal 6 kg gasvormige waterstof onder een druk van 700 (!) bar. De waterstof gaat naar de brandstofcel, waarin de waterstof reageert met zuurstof. Hierbij ontstaat elektriciteit, maar er komt geen CO2, stikstof of fijnstof vrij. Het enige wat uit de uitlaat komt, is een beetje waterdamp. Bij de iX5 Hydrogen wordt de 401 pk en 720 Nm sterke elektromotor gevoed met elektriciteit uit de brandstofcel - afkomstig van Toyota - én een kleine lithium-ion-accu, die door de brandstofcel wordt bijgeladen.

3. Hoe milieuvriendelijk is waterstof eigenlijk?

Waterstof is geen delfstof die je kunt winnen zoals gas of olie, maar moet gemaakt worden. Daarvoor is energie nodig. Dat kan elektriciteit zijn, maar ook olie, steenkool of aardgas. Daarnaast wordt er bij waterstofproductie water gebruikt. In Nederland maken we de meeste waterstof met aardgas. En je voelt het al: dat gaat niet zonder CO2-uitstoot.



Volgens Milieudefensie komt er bij de productie van 1 kilo waterstof met aardgas maar liefst 7 kilo CO2 vrij. Bij deze productiemethode spreken we van grijze waterstof. Het kan trouwens nog erger, als voor de waterstofproductie olie of steenkool wordt gebruikt. Dat klinkt dus niet bepaald milieuvriendelijk. Gelukkig kan het een stuk groener, met behulp van elektrolyse. Als hiervoor zonne- of windenergie wordt gebruikt, hebben we het over groene waterstof. Maar die is nog erg schaars …

4. Wat kost waterstof en waar kun je het tanken?



Wij reden de BMW iX5 Hydrogen in de buurt van Amersfoort, waar het Nederlandse bedrijf Fountain Fuel enige tijd geleden zijn eerste waterstoftank- annex snellaadstation opende. Fountain Fuel heeft grootse plannen'; binnen twee jaar wil het in totaal 11 stations in Nederland hebben. De volgende steden die Fountain Fuel gaat veroveren zijn Nijmegen en Rotterdam.

Momenteel kun je al bij ruim 20 andere aanbieders terecht. Onder meer in Groningen, Nieuwegein, Arnhem, Doetinchem en Amsterdam. In heel Europa zijn tussen de 250 en 300 publieke waterstoftankstations. Daarvan staan er meer dan 100 in Duitsland en een kleine 50 in Frankrijk. De tankstationdichtheid laat dus nog te wensen over, maar neemt gestaag toe.

Tot zover het goede nieuws. Want ondanks de groene potentie van waterstof, is het nog erg duur. Dat komt door het kostbare maakproces en doordat de infrastructuur nog in ontwikkeling is. Fountain Fuel streeft naar een kiloprijs van 10,95 euro. Dit zou betekenen dat je de BMW iX5 Hydrogen voor ongeveer 66 euro kunt volgooien. Maar de prijzen per kilo variëren sterk, tot wel 17 euro per kilo. Dan kost 6 kilo ineens 102 euro. Afgezet tegen een actieradius van 500 kilometer ben je dan ruim 20 cent per kilometer aan brandstof kwijt. Dan zijn benzine, diesel en elektriciteit veel goedkoper. En dan zijn waterstofauto's in aanschaf ook nog best duur. De Hyundai Nexo en Toyota Mirai kosten rond de 70.000 euro en deze BMW zal al snel richting de 90 à 100 mille gaan …

5. Hoe tank je waterstof?

Over waterstof hoorde je vroeger veel enge verhalen over extreem hoge druk en explosiegevaar. Dat doet vermoeden dat je voor het bijvullen van de tank eerst de brandweer moet bellen, maar niets is minder waar. Waterstof tanken is een fluitje van een cent. Het vulventiel van de auto en het vulpistool aan de tankslang wekt autogas-associaties. Je zet het vulpistool op het ventiel, drukt het aan tot het klikt, knijpt in de hendel en je kunt het pistool loslaten. Vervolgens zit de tank in 3 tot 4 minuten vol. Jammer van de pijn in de portemonnee.



6. Rijden we over een tijdje allemaal op waterstof?

BMW geeft aan dat het voor een CO2-vrije toekomst liever niet op het ene paard van de batterij-elektrische auto wedt. Deels omdat de beperkte actieradius en de lange laadtijden niet iedereen passen. Maar ook omdat de infrastructuur minder investeringen vergt. Daarbij haalt dr. Jürgen ­Guldner (projectmanager BMW waterstoftech­nologie) het Duitse onderzoekscentrum Jülich aan. Het centrum beweert Investeren in een combinatie van een waterstofinfrastructuur en een aanpassing van het huidige elektriciteitsnetwerk goedkoper is dan alles op alles zetten om de elektro-infrastructuur te verzwaren voor een volledig BEV-wagenpark.



Daarbij zouden we met zonne-­energie geproduceerde, en dus groene waterstof via pijpleidingen uit Zuid-Europa en Noord-Afrika kunnen importeren. Toch houdt Guldner een slag om de arm. Want voordat de productie van die milieuvriendelijke waterstof echt op gang komt, zijn we ook vele miljarden en jaren verder. En uiteraard moet er een goede waterstof­infra­structuur komen. En die moet er op zijn beurt aan bijdragen dat er voldoende vraag vanuit de markt komt - of andersom ... De klassieke kip-eidiscussie.



Tegenover de mening van BMW staan weer een heleboel wetenschappers die niet geloven in waterstof voor personenauto’s. Zij zijn van mening dat alle groene waterstof in de toekomst hard nodig is voor de industrie en voor het vracht- en scheepvaartverkeer. Om die reden verwachten ze dat personenauto’s vooral batterij-elektrisch blijven. En dan is het niet zo raar meer dat BMW de ene na de andere nieuwe BEV introduceert en nog jaren de kat uit de boom kijkt voordat het een waterstofauto in serieproductie neemt. Tenminste, áls de fabrikant die stap waagt …