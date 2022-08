TEST: Polestar 2 komt verder op zijn accu dan de Cupra Born, toch houd je het in de Cupra langer uit

Bij de keuze van een elektrische auto kijken veel aspirant-kopers vooral naar de actieradius. Maar als je vaak lange stukken rijdt, is comfort misschien wel net zo belangrijk. Hoe doen de Polestar 2 en de Cupra Born het op dat gebied?



De Cupra Born is een Volkswagen ID.3 die een flesje hot salsa heeft leeggedronken. Zie de scherper getekende neus, de gemeen ­kijkende koplampen en de verder omlaag getrokken voorklep. Aan de achterkant ­herken je de Cupra aan de lichtstrip die de lampunits met elkaar verbindt.



Vanbinnen is de Cupra Born mooier dan de ID.3



Gelukkig heeft Cupra niet alleen de buitenkant gewijzigd ten opzichte van de Volkswagen ID.3. Ook de plastic binnenkant die de elektrische VW kenmerkt, is lichtjes op de schop gegaan. Hier en daar zijn zachte materialen toegepast, en ook de koperkleurige accenten doen veel voor de uitstraling. Toch kunnen deze upgrades niet verhullen dat ook in de Cupra Born nog heel veel krasgraag plastic zit. Het interieur van de Polestar 2 (vanaf 48.200 euro) kent mooiere materialen en zit strakker in elkaar. Toch is dat zeker niet zaligmakend voor de beleving aan boord.

Polestar 2 zit minder lekker dan Cupra Born



We testen de Cupra Born in de krachtigste versie (231 pk, vanaf 45.990 euro), wat betekent dat hij minimaal over de Adrenaline-uitrusting beschikt. De standaard kuipstoelen zijn verwarmbaar en hebben een verlengbare zitting. Als je ook graag een regelmatige rugmassage en een elektrische verstelmogelijkheid wenst, dan ben je aangewezen op de Performance (48.990 euro).



In de Polestar zijn de stoelen standaard voorzien van verwarming. Met zijdelingse ondersteuning en verstelmogelijkheden zijn ze dan weer minder gul. De langbenigen onder ons valt op dat de Polestar-zittingen korter zijn. Verder zit de armleuning in de Polestar iets te ver naar voren. Al met al hebben we een lichte voorkeur voor het Cupra-meubilair, al kun je de voorstoelen in de Spanjaard helaas niet ventileren. Bij de Polestar is dat wel mogelijk - zij het tegen een meerprijs.



Je stapt gemakkelijker achter in de Cupra dan in de Polestar. Die laatste wil met zijn sterk aflopende daklijn nog weleens een kopstoot uitdelen. Eenmaal op de achterbank aangekomen, zit je in de Spanjaard minder met opgetrokken benen dan in de Zweedse Chinees. Ook hebben bankzitters in de Cupra meer hoofdruimte. Het genereuze glasoppervlak zorgt bovendien voor een fijnere ruimtebeleving en een beter zicht op alles wat zich rondom de auto afspeelt.



Opmerkelijk goed veercomfort Cupra Born



Vanaf de Performance-uitvoering beschikt de Cupra Born in de tegenaanval met adaptieve schokdempers. In de soepelste stand zorgen ze voor een opmerkelijk goed comfort. Vooral op oneffenheden als spoorwegovergangen en putdeksels reageert de achteras een stuk beschaafder dan met de standaarddempers. Als de auto zijn maximaal toelaatbare ge­­wicht nadert, zit het onderstel daarentegen vrij snel aan zijn grenzen. De conventioneel gedempte Polestar laat een omgekeerd beeld zien. Met alleen de bestuurder en bijrijder aan boord, voel je de oneffenheden duidelijk in je eigen onderstel. Naarmate je de auto zwaarder belaadt, toont hij meer innerlijke beschaving. Dat de achterpassagiers minder lekker zitten dan in de Cupra, is dan weer niet de zorg van de Polestar-bestuurder ...

