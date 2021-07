Motortest - BMW R 1250 GS vs. Harley Davidson Pan America: is de bestverkochte adventure-motorfiets nog steeds de beste?

Hoe vergelijkbaar zijn de BMW R 1250 GS en Harley Davidson Pan America?

De BMW R 1250 GS en Harley Davidson Pan America zijn grote adventure-motorfietsen. Ze wegen beide rond de 250 kilo en hebben een vergelijkbaar krachtige tweecilindermotor. Het boxerblok van de BMW heeft meer koppel (143 Nm tegenover 128 Nm), de V-twin van de Harley wint als het op vermogen aankomt (152 pk tegenover 136 pk). Qua prijs ontlopen de twee elkaar niet zoveel. De Harley is de meest betaalbare, met een vanafprijs van 18.995 euro. BMW vraagt ruim 1000 euro meer voor de 1250 GS (vanaf 20.200 euro).



Welke is fraaier: de BMW R 1250 GS of de Harley Davidson Pan America?

Tja, daar gaan we al: het is moeilijk om in deze categorie een winnaar aan te wijzen. De BMW R 1250 GS is niet mooi, maar wel mooi afgewerkt. BMW heeft het wat kwaliteit betreft prima voor elkaar. Alles wat je aanraakt, voelt stevig, goed in elkaar gezet, prijzig.

Of de Harley Davidson met de Pan America een fraai gestileerde motor heeft neergezet, daar lopen de meningen over uiteen. Wij vinden de Pan America echter een gave adventure-motorfiets om te zien. Zijn front doet ons denken aan een Storm Trooper uit Star Wars of een Cylon Centurion uit Battlestar Gallactica. Een beetje retro-futuristisch. Helemaal goed!

Minder positief zijn we over de afwerkingsmissers van Harley Davidson. Het ruitje van de Pan America fladdert alle kanten op, het verstelmechanisme ervan durf je bijna niet aan te raken, zo fragiel oogt het, en het stuurslot dat Harley gebruikt, hebben andere motormerken in de jaren tachtig al naar de prullenbak verbannen.

Welke heeft de fijnste motor: de BMW R 1250 GS of de Harley Davidson Pan America?

Het 1251 cc-boxerblok van de BMW is een juweel, met laag in de toeren al karrenvrachten koppel (maximaal 143 Nm). BMW doet bovendien een Honda'tje en past op de R 1250 GS een soort VTEC-systeem toe: ShiftCam. Het werkt met twee nokkenassenprofielen, waartussen wordt gewisseld op basis van je gasinput. Draai je de hendel snel en ver open, dan gaat het scherpere nokkenasprofiel erop voor meer performance. De BMW heeft een onderhoudsvrije cardanas. De Harley een ketting.



De krachtbron van de Harley Davidson is stukken spannender dan die van de BMW. Verwacht geen rustig burbelende luiaard, de nieuwe Revolution Max 1250 voelt als een heuse sportmotor. Hij zoeft rustig en soepel tot leven, maar klinkt steeds gemener naarmate je in de toeren klimt. De Pan America doet wild aan, met een vermogen van 152 pk dat hoog in het bereik los komt. En toch is er altijd voldoende koppel beschikbaar. Je kunt in de derde versnelling zo in één ruk van 30 naar 130 km/h optrekken.

Welke biedt de beste technologie: de BMW R 1250 GS of de Harley Davidson Pan America?

De BMW R 1250 GS staat bol van de mooie techniek. Het dashboard - standaard een tft-kleurenscherm - is goed afleesbaar en gemakkelijk in gebruik. Je bedient de menu's met een draaibare ring naast het linkerhandvat. Door hem naar links of rechts te drukken, ga je terug of selecteer je een functie. De veiligheidsuitrusting is indrukwekkend: met bochten-ABS, tractiecontrole, Hill Start Control en een geknepen regenmodus.



Harley Davidson stopt de Pan America eveneens tjokvol met tech, maar zijn dashboardschermpje is wat chaotischer en drukker. De bediening ervan is bovendien niet zo handig als bij de BMW. Een interessante optie is de Adaptive Ride Height, die onderweg de wielophanging in de optimale rijhoogte zet en bij het tot stilstand komen naar de grond zakt, zodat ook minder lange rijders met hun voeten plat op het asfalt kunnen staan.



Wat kan er duidelijk beter aan de BMW R 1250 GS en de Harley Davidson Pan America?

Tijdens onze testweek met de BMW liepen wij tegen slechts één minpuntje aan: de verwarmbare handvatten. De bediening daarvan is te omslachtig. Je moet rechts op de aan-uitknop drukken, dan met het keuzewiel links kiezen of je de handvatten wilt verwarmen of de zitting, en vervolgens ook nog aangeven hoe heet je de handvatten wilt hebben (er zijn vijf standen).



Bij de Pan America is het, zoals gezegd, de afwerking die teleurstelt. Harley Davidson moet op dat gebied echt nog stappen maken, ook als het aankomt op het intuïtiever maken van de bediening. BMW heeft de ergonomie gewoon heel wat beter in de vingers.

Welke adventure-motorfiets zouden wij kiezen: de BMW R 1250 GS of de Harley Davidson Pan America?

De Harley Davidson is onderscheidend en spannend. Je ziet hem bovendien (nog niet) zo vaak op de weg als de bestverkochte motor van Nederland: de BMW R 1250 GS. Zijn V-twin is geweldig en luidt voor Harley Davidson een heel nieuw tijdperk in. Het soms goedkope materiaalgebruik en de tegenvallende afwerking van de Pan America staan ons tegen.

Wij zouden voor BMW R 1250 GS gaan. Hij maakt indruk met zijn comfort, wendbaarheid, praktische bruikbaarheid en kwaliteit. Zijn boxermotor zorgt voor een koppelgolf waarop je in iedere versnelling, bij elk toerental kunt surfen. De GS is een cliché, net als de Porsche 911. Maar clichés zijn clichés omdat ze waar zijn. En de GS is echt zo goed als motorrijdend Nederland zegt.