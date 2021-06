Eerste review - Kan de Harley Davidson Pan America de dominantie van de BMW R 1250 GS doorbreken?

Wat valt op aan de Harley Davidson Pan America 1250 S?

Dat het een adventure-motorfiets is, de eerste van Harley Davidson. Het is een alleskunner die zowel offroad als op de weg uit de voeten kan. In de autowereld zouden we de Harley Davidson Pan America een suv noemen. Dat Harley kiest voor het uitbrengen van deze voor het merk atypische motor is geen toeval: het segment is immens populair en er valt veel in te verdienen. BMW is met de 1250 GS al jarenlang marktleider op de Nederlandse markt. Van dit succes wil Harley Davidson nu een graantje meepikken.

Wat is er goed aan de Harley Davidson Pan America 1250 S?

We moeten hier de aandrijflijn van de Pan America 1250 S uitlichten. Harley Davidson zet natuurlijk een dikke V-twin in de Pan America, maar de motor is helemaal nieuw. De blokhoek van 60 graden zorgt voor een verrassend subtiele loop. Waar traditionele Harley-modellen opvallen door de machtig bonkende tweecilinders, draait de Revolution Max 1250-krachtbron in alle rust.

De motor levert een vermogen van 152 pk bij 8750 tpm en 128 Nm koppel bij 6750 tpm. Daarbij valt op hoe soepel en krachtig het blok is! In de derde versnelling trek je in één ruk soepel door van 30 km/h naar meer dan 130 km/h. En optrekken vanuit stilstand in de tweede versnelling is niet eens moeilijk. De moraal van het verhaal is dat het de Pan America in de praktijk weinig uitmaakt of en hoe je schakelt, de aandrijflijn is zo indrukwekkend dat je vrijwel overal mee wegkomt.



Het maakt van deze nieuwe Harley Davidson Pan America een heerlijke toerfiets, maar ook echt een snelle jongen. Eigenlijk doet hij alles goed. De Harley stuurt heerlijk, zit lekker en is prima uitgerust. Interessant is ook de Adaptive Ride Height (ARH), die onderweg de wielophanging in de optimale rijhoogte zet en bij het tot stilstand komen naar de grond zakt, zodat ook kortere rijders met hun voeten plat op het asfalt kunnen staan.

Wat kan er beter aan de Harley Davidson Pan America 1250 S?

Van ons mag de motor wel wat lekkerder klinken. Wie het geronk van een Harley Davidson verwacht, wordt verrast met relatieve stilte. Alleen wanneer je goed doortrekt, begint de V-twin echt wat lawaai te maken. Dit detail is echter goed op te lossen met de aankoop van een optionele Screaming Eagle-uitlaat.

Verder is het knopje voor de richtingaanwijzers in het begin moeilijk op de tast te vinden en is de feedback wanneer je hem handmatig wil uitzetten niet lekker (je voelt geen duidelijke klik). Maar echt, we zitten nu zo diep in de details dat we ons eigenlijk schamen dat we het vermelden.

Wanneer komt de Harley Davidson Pan America 1250 S en wat is de prijs?

Hij is er al, voor een vanafprijs van 18.995 euro. Overigens kun je het aankoopbedrag gemakkelijk boven de 20 mille krijgen, wanneer je voor een kleurtje kiest, de Screaming Eagle bijbesteld en voor de stevigere (en geweldig ogende) spaakwielen gaat. Een kofferset en verstralers maken Harleys eerste enduro nog avontuurlijker. Ben je van plan om de Pan America aan te schaffen, dan zal je geduld moeten hebben tot hij geleverd wordt, want ze vliegen inmiddels als cheeseburgers over de toonbank.

Wat vind ikzelf van de Harley Davidson Pan America 1250 S?

Wat mij het meest enthousiast maakt, is de vormgeving van Harleys eerste enduro. Met zijn vierkante neus zou hij niet misstaan in een Star Wars-film. De Pan America ziet er stoer en ruig uit. Hij is een vreemde eend in de Harley Davidson-bijt, maar heeft toch de uitstraling van een echte Harley. Hoe je ook over het design denkt, de Pan America is een heerlijke verfrissing op de, door de BMW R 1250 GS gedomineerde, motormarkt. Alleen al om deze exclusiviteit zou ik zonder na te denken voor de Harley kiezen.

Maar hiermee doe ik de Pan America te kort. Voor een grote motor (245 kilo voor de standaardversie) rijdt hij verrassend dynamisch. Door de rechte zithouding en de grote stuuruitslag is hij veel flexibeler dan je van het formaat verwacht. De V-twin is stil, soepel en draait fantastisch. De uitrusting van de Pan America is van een hoog niveau, met verschillende rijstanden (onroad en offroad), telefoonintegratie en een mooi kleurendisplay. Tot slot is hij vergeleken met zijn directe concurrenten niet al te duur. Voor een BMW R 1250 GS ben je minstens 20.200 euro kwijt en ook een vergelijkbare Ducati is aanzienlijk duurder (Multistrada V4: 22.390 euro).