Motorreview - Is de BMW R 1250 GS terecht de bestverkochte motor van Nederland?

Wat valt op aan de BMW R 1250 GS?

Dat je hem zo vaak ziet op de Nederlandse wegen. De BMW GS - waarbij de letters staan voor Gelände en Straße - is al jaren met voorsprong de bestverkochte motorfiets van Nederland. In de eerste vier maanden van 2020 verkocht BMW er 386. De rest van de top vijf volgt op respectabele afstand, met op nummer twee de Kawasaki Z900 (197 stuks) en verder de Vespa GTS 300 (148), Kawasaki Z650 (146) en Yamaha MT-07 (112).



Wat is er zo goed aan de BMW R 1250 GS?

Als je gewend bent aan een kleinere, lichtere motor, kan de BMW R 1250 GS intimiderend ogen. Hij is hoog, breed en zwaar, met een rijklaargewicht van net geen 250 kilo. Maar als je eenmaal rolt, doet de GS je zijn afmetingen vergeten. Met zijn brede rechte stuur en zijn lage zwaartepunt is de forse BMW wendbaarder dan veel andere motoren. Hij geeft je vertrouwen. Al snel laat je de Duitse adventure bike losjes de bocht in vallen. Alsof je nooit anders hebt gedaan.

Je zit rechtop, verscholen achter een gemakkelijk te verstellen windscherm, dat ook op de snelweg voor voldoende rust zorgt. Ben je niet zo lang? Ga dan eerst eens proefzitten op een GS en kijk of je met de voeten aan de grond kunt komen. Mogelijk dat je voor de 30 mm lagere zitting moet kiezen (optioneel zonder meerprijs), of zelfs voor de onderstelverlaging (Dynamic-pakket voor 1435 euro).

Over dynamisch gesproken: de BMW R 1250 GS biedt wildere prestaties dan je zou denken. Zijn 1251 cc-boxerblok is een juweel, met laag in de toeren al karrenvrachten koppel (maximaal 143 Nm). BMW doet bovendien een Honda'tje en past op de R 1250 GS een soort VTEC-systeem toe: ShiftCam. Het werkt met twee nokkenassenprofielen, waartussen wordt gewisseld op basis van je gasinput. Draai je de hendel snel en ver open, dan gaat het scherpere nokkenasprofiel erop voor meer performance.

Onderdeel van het eerdergenoemde Dynamic-pakket is een quickshifter, waarmee je op en terug kunt schakelen zonder daarbij de koppeling te gebruiken. Dat gaat gemakkelijk en snel, maar wel gepaard met een schok door de aandrijflijn. Heb je daar geen zin in, dan is het geen straf om wél de koppeling gebruiken. Ook omdat de licht en soepel werkende versnellingsbak van de R 1250 GS een verademing is in vergelijking met de weerbarstige exemplaren van oudere BMW's.

Sowieso staat de R 1250 GS bol van de mooie techniek. Het dashboard - standaard een tft-kleurenscherm - is bijvoorbeeld goed afleesbaar en gemakkelijk in gebruik. Je bedient de menu's met een draaibare ring naast het linkerhandvat. Door hem naar links of rechts te drukken, ga je terug of selecteer je een functie. De veiligheidsuitrusting is indrukwekkend: met bochten-ABS, DCT-tractiecontrole, Hill Start Control en een geknepen regenmodus.



Wat kan er beter aan de BMW R 1250 GS?

De BMW R 1250 GS is goed. Heel goed. Tijdens onze testweek liepen wij dan ook tegen slechts één minpuntje aan: de optionele verwarmbare handvatten. De bediening daarvan is, wat ons betreft, te omslachtig. Je moet rechts op de aan-uitknop drukken, dan met het keuzewiel links kiezen of je de handvatten wilt verwarmen of de zitting (eveneens optioneel) en vervolgens ook nog aangeven hoe heet je de handvatten wilt hebben (er zijn vijf standen). Dat doe je dus liever als je stilstaat.



Wat kost de BMW R 1250 GS?

Het is hierboven al voorbij gekomen: de BMW R 1250 GS is niet goedkoop. De prijslijst begint bij 20.200 euro voor de gewone GS en bij 21.900 euro voor de ruiger uitgeruste GS Adventure. Maar dan ben je er nog niet. Wil je een andere kleur dan wit? Dat kost je minimaal 800 euro. Wil je verwarmbare handvatten? Die zitten in het 530 euro kostende Comfort-pakket. Wil je spaakwielen? Huppa, 443 euro erbij. Onze testmotor is lekker dik uitgerust en kost liefst 27.524,75 euro. Oef!

Wat vind ikzelf van de BMW R 1250 GS?

Ik rijd zelf op een sportmotor: een BMW F 800 S uit 2007. Een adventure-motorfiets heeft mij nooit aangesproken, totdat ik met de BMW R 1250 GS kennismaakte. Ik ben fan van zijn karaktervolle boxerblok, dat zorgt voor een koppelgolf waarop je in iedere versnelling, bij elk toerental kunt surfen. Het is zijn comfort waarmee de GS mij inpakt, maar ook zijn snelheid, zijn wendbaarheid en zijn praktische bruikbaarheid. Is de R 1250 GS een fraaie motor om te zien? Nee! Maar mooi afgewerkt is hij wel.