Column: Nissan Pulsar - de meest kleurloze auto ooit - als favoriete vakantieauto

Op vakantie gebeuren de wonderlijkste dingen. Hoe de aanvankelijke teleurstelling over een Nissan Pulsar als huurauto omsloeg in vreugde.



Vakantie is een opeenstapeling van dingen die kunnen misgaan. Het weer bijvoorbeeld: deze dagen vraag ik me regelmatig af hoe het is op de camping in Bakkum of op de Veluwe. Of je komt op het vakantiepark tussen twee luidruchtig bekvechtende gezinnen terecht. Voor hoeveel geld zet de taxichauffeur je af? En doet hij dat daadwerkelijk bij het hotel dat je geboekt hebt? Is de uitbater van de schattige Franse bed & breakfast in het echt een monster?

En dan zijn er nog wachtrijen op Schiphol, zwetende passagiers naast wie je drie uur in een prijsvechtersvliegtuig moet zitten, files op de autobahn, tolvignetten, wagenzieke kinderen, bosbranden, smerige Aires. Kortom, we hebben er zin in!



Pulsar palmt je in



Maar ondanks alle mogelijke hindernissen, is het meestal toch vooral een fijn moment als je Venlo, Oldenzaal of Hazeldonk passeert, of wanneer Schiphol onder je verdwijnt. Vakanties blijven je bij, omdat je een paar weken lang andere dingen doet dan de in rest van het jaar. En daardoor kan zelfs een huurauto een magische status krijgen. Ik zal voor altijd een zwak houden voor de Nissan Pulsar waarmee ik een paar jaar geleden door Portugal en Noord-Spanje reed. Bij de autoverhuurbedrijven weet je nooit wat je krijgt als je 'categorie Volkswagen Golf' aankruist. Je hoopt op een upgrade, maar krijgt wel eens een downgrade. Toen ik de sleutel van de Pulsar kreeg, stond ik niet te juichen. Als de vakantie net zo saai en kleurloos zou worden als deze auto, konden we net zo goed meteen teruggaan naar Nederland.

Maar de Pulsar palmde ons in. Wat was hij ruim en stil. Hoe steil de bergpassen ook waren en hoe hard we ook reden op de snelweg, de dieselmotor weigerde om meer te verbruiken dan 1 op 20. Is die tank nou nog niet leeg!? De Pulsar bleek betrouwbaar als een nieuwslezer en deed zijn werk zonder een moment te mekkeren. Als mensen me weleens vragen om advies voor een betaalbare occasion, zeg ik: "Wel eens aan een Nissan Pulsar gedacht?"