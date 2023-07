Opinie: de SUV is slecht en moet weg en wel hierom

Leuk, al die mooie praatjes van automerken over schone elektrische auto's. Maar waarom blijven ze dan loodzware en niet-gestroomlijnde peperdure SUV's bouwen?



Precies vijf jaar geleden schreef ik mijn frustratie over SUV's al van me af in Auto Review. De populariteit deed me om twee redenen pijn. De eerste is esthetiek. Een SUV is altijd minder verfijnd dan een sedan of stationwagon. Vijf jaar later is er nog altijd vrijwel geen model dat ik mooi vind. Maar de belangrijkste reden is dat ze niets helpen om het klimaat te verbeteren.



Auto's worden steeds zwaarder



De RDW onderzocht dat auto's in veertig jaar tijd anderhalf keer zo zwaar zijn geworden. Grosso modo kun je zeggen: hoe zwaarder de auto, hoe vervuilender hij is. In 1982 woog een nieuwe auto gemiddeld iets minder dan 1000 kilo, nu is het 1460 kilo. Tot 2012 ging de groei langzaam; het gemiddelde was in bijna dertig jaar tijd gestegen tot 1182 kilo. De laatste 10 jaar kwam daar dus bijna 300 kilo bij en daar heeft de suv een groot aandeel in. In 2012 was 15 procent van de verkochte auto's een suv, in 2021 was het percentage in Nederland naar 30 procent gestegen.



In totaal ligt het SUV-aandeel wereldwijd op 25 procent, terwijl suv's een derde van de CO2-uitstoot voor hun rekening nemen. De totale CO2-uitstoot van het wegverkeer daalt nauwelijks, ondanks het hogere percentage elektrische auto's en schonere brandstofmotoren.

Natuurlijk begrijp ik ook de voordelen van de SUV. Dankzij de hoge instap zijn het fijne auto's voor mensen die slecht ter been zijn. Maar verder is het een onzinnig concept. Heel langzaam lijkt de autowereld zelf ook op zijn schreden terug te keren. De BMW XM lijkt een laatste monsterlijke stuiptrekking te zijn van BMW; de conceptcar i Vision Dee die het merk in januari onthulde, wijst de weg naar BMW's toekomstige design. Het is geen suv, maar 'gewoon' een sedan, met subtiele stijlelementen van de beroemde Neue Klasse.



Volkswagen-baas: SUV lijkt over hoogtepunt heen

Bij de onthulling van de Volkswagen ID.7 in Amsterdam sprak ik bovendien met Hendrik Muth, de marketingbaas van Volkswagen. Ook hij zei dat de SUV vanwege zijn beroerde aerodynamica - en dus een actieradius die altijd minder is dan die van een sedan of hatchback - best eens kan verdwijnen. Hij noemde de ID.4, die al gestroomlijnder is dan zijn ‘brandstofbroer’ Tiguan. Iets hogere auto's blijven, maar de plompheid verdwijnt. Dat zou goed nieuws zijn. Voor het klimaat en voor het uitzicht op de weg.