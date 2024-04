Het mooie weer komt eraan! Met deze private lease aanbieding rijd je goedkoop in een cabrio

Nieuws

Momenteel zou je het nog niet zeggen, maar over een tijdje zitten we weer massaal op het terras met de zon op onze bol. Daarbij hoort een leuke cabrio. Via onze private lease vergelijker kun je met een aanbieding nu extra voordelig de Fiat 500C private leasen!

Private lease staat voor gemak en duidelijkheid. Voor een vast maandelijks bedrag rijd je in een nieuwe auto, zonder onvoorziene uitgaven. Dit bedrag omvat kosten zoals de waardevermindering, belasting, verzekering, en het onderhoud van de auto, waardoor je niet meer te maken hebt met de typische zorgen die normaal gesproken bij het bezitten van een auto komen kijken.



Cabrio’s worden steeds schaarser, maar enkele autoproducenten blijven vasthouden aan deze leuke carrosserie. Zo ook Fiat, dat met de Fiat 500C veruit de goedkoopste cabrio-optie uit onze private lease vergelijker aanbiedt. Momenteel geldt er een aanbieding waardoor de stijlvolle Italiaanse stadsauto nog scherper geprijsd is. De Fiat 500C private lease je via Auto Review.

Fiat 500C in een notendop

Specificaties

Vermogen (pk) 70 Koppel (Nm) 92 Aandrijflijn (brandstof) Benzine (mild-hybride) Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,8 l / 100 km (1 op 20,8) 0-100 sprint (seconden) 13,8 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 107

Pluspunten



+ Tijdloos ontwerp

+ Zuinig

+ Goedkoopste cabrio

Minpunten

- Geen pure cabrio; dakstijlen blijven overeind

- Belabberd zicht naar achteren met kap naar beneden

- Rumoeriger dan de dichte hatchback

Fiat 500C Urban

De aanbieding geldt voor de Fiat 500C Urban, de instapper van het model. Op deze versie vind je standaard:

Cruise control

Airconditioning

14-inch stalen velgen

LED-dagrijverlichting

Elektrische bedienbare ramen voor

Start/stop-systeem

ABS + EBD (Electronic Brake Distribution)

ESC (elektronische stabiliteitsregeling)

Fiat 500C private lease

De Fiat 500C is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 315,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Fiat 500C private lease prijzen.

Je vindt deze aanbieding voor de Fiat 500C op de private lease pagina van Auto Review. Wil je toch liever een andere cabrio, of liever helemaal een ander model? Ook dan kun je bij ons terecht. In onze private lease vergelijker ontdek je een breed assortiment aan auto's, waaronder de nieuwste Suzuki Swift.