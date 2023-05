Privé en zakelijke autoverzekering: zo kies je de juiste

Ben je ondernemer en koop je een nieuwe of tweedehands auto? Dan is het goed om te bepalen of je het zakelijk of privé gaat gebruiken. Dit bepaalt namelijk welke autoverzekering je af moet sluiten. Hoewel de verzekeringen hiervoor misschien hetzelfde lijken, zijn er toch meerdere verschillen. Zo verschillen vaak de premie en voorwaarden en bieden sommige verzekeraars enkel één van beide aan. Wij zetten de verschillen en overeenkomsten voor je op een rijtje.

Wat is een zakelijke autoverzekering?

Koop je een bestelbusje of auto die je voornamelijk voor werk gebruikt of komt hij in de boekhouding voor? Dan ben je verplicht een zakelijke autoverzekering hiervoor af te sluiten. Een zakelijke autoverzekering verschilt van een privé autoverzekering. Zo kan je wisselende bestuurders in de auto laten rijden en eventueel de btw verrekenen op zakelijke autokosten.

De premie van zo’n zakelijke autoverzekering ligt vaak hoger dan een verzekering voor privégebruik. Dit komt onder andere doordat bedrijfsauto’s vaak meer kilometers rijden met meerdere bestuurders en de auto’s daardoor meer risico lopen op schade.

Grijs kenteken voor bedrijfsbusje

Heb je een busje nodig voor de zaak, bijvoorbeeld omdat je als klusjesman dagelijks al je gereedschappen moet vervoeren? In dit geval kom je misschien wel in aanmerking voor een zogenoemd ‘grijs kenteken’.

Je nummerplaat is in dit geval niet daadwerkelijk grijs, maar gewoon geel. Vroeger waren de kentekenbewijzen grijs, vandaar de benaming. Voor ondernemers is een grijs kenteken zeer aantrekkelijk vanwege de financiële voordelen die erbij komen kijken. Je betaalt bijvoorbeeld minder wegenbelasting en geen BPM (Belasting op Personenauto’s en Motorvoertuigen) bij de aankoop van een nieuwe bedrijfsbus. Een bestelauto moet voor de motorrijtuigenbelasting voldoen aan de volgende eisen om te profiteren van de financiële voordelen:

De bestelauto is voornamelijk ingericht voor het vervoer van goederen;

De laadruimte moet een vaste, vlakke laadvloer hebben over de hele breedte en lengte van de laadruimte;

In de laadruimte mogen geen zitplaatsen aanwezig zijn;

De toegestane maximummassa is maximaal 3.500 kilo. De toegestane maximummassa is het gewicht van de bestelauto vermeerderd met het toegestane gewicht aan inzittenden en lading samen.

Daarnaast zijn er eisen aan de ombouw en inrichting. Het is dus niet zo dat elke auto in aanmerking komt voor een grijs kenteken.

Zo kies je de juiste verzekering

Gebruik je als ondernemer een auto zakelijk en komt hij voor in de boekhouding van uw bedrijf? Dan sluit je een zakelijke verzekering hiervoor af. Dit geldt ook als een werknemer deze werkzaamheden uitvoert met de auto.

Maar gebruik je als ondernemer de auto of het busje enkel privé of voor woon-werkverkeer en gebruik je het verder niet nodig voor werkzaamheden? Dan valt dit onder privégebruik en in dit geval heb je dus ook een privé autoverzekering nodig. Ook als je een enkele keer je auto of busje zakelijk gebruikt (tot 500 km), valt dit nog steeds onder privégebruik.

Wat zijn de overeenkomsten?

Het grootste financiële verschil tussen de twee autoverzekeringen zit ‘m dus vooral in de premie en de eventuele belastingvoordelen. Voor welke situaties je de auto of het busje gebruikt bepaalt of je een zakelijke of privé verzekering moet afsluiten.

Maar er zijn ook overeenkomsten. Bij beide heb je namelijk vaak de keuze uit een WA, WA beperkt casco (plus) of WA volledig casco (All Risk) verzekering. Bij een standaard WA-dekking ben je enkel verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid, dus wanneer je schade bij of aan een ander veroorzaakt. Bij de andere twee is ook (een deel van) de schade aan je auto verzekerd bij bijvoorbeeld een aanrijding.

Koop je een tweedehands auto die ouder is dan 10 jaar? Vaak wordt hiervoor een WA dekking afgesloten. Voor auto’s tussen de 6 en 10 jaar wordt vaak gekozen voor een WA plus dekking en voor nieuwere auto’s is All Risk vaak de meest voorkomende keuze.

Of je nu een privé of zakelijke auto koopt: bekijk van tevoren altijd welke autoverzekering bij jou en je nieuwe auto past. Op die manier ben je niet verkeerd verzekerd of betaal je juist niet meer dan nodig.