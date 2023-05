Feyenoord - Go Ahead live kijken? Hier vind je een gratis livestream

Feyenoord kan vandaag voor de zestiende keer landskampioen worden. Maar dan moet het thuis in De Kuip wel zien te winnen van Go Ahead Eagles. Wil je de wedstrijd op je smartphone of tv bekijken, maar heb je geen ESPN? Lees dan hier hoe je gratis Feyenoord - Go Ahead Eagles live kunt zien.

Op welke zenders wordt Feyenoord - Go Ahead Eagles uitgezonden?

Zeker Feyenoord-fans kijken met spanning uit naar vanmiddag kwart voor vijf. Dat is het moment dat Feyenoord en Go Ahead Eagles in de Kuip aftrappen voor de wedstrijd die voor de Rotterdammers de bekroning van het seizoen 2022-2023 kan betekenen. Het Rotterdams-Deventerse duel is te zien op ESPN 1, het hoofdkanaal van de betaalzender. Dit kanaal is bij veel televisieproviders gratis te bekijken. Dit geldt voor onder meer KPN, Ziggo en T-Mobile. Veel voetbalfans kunnen dus gratis naar de wedstrijd kijken, waarin Feyenoord voor het eerst sinds 2017 de kampioensschaal weer naar Rotterdam kan halen.

Feyenoord - Go Ahead Eagles gratis kijken

Heb je geen traditioneel tv-abonnement? Wil je toch geen seconde van deze wedstrijd missen? Dan hebben we goed nieuws voor je … Want ook zonder tv-abonnement kun je vandaag Feyenoord - Go Ahead Eagles gratis bekijken. Live, van aftrap tot het laatste fluitsignaal. Het sluipweggetje heet Canal Digitaal, een aanbieder van digitale televisie. Neem een gratis abonnement van een week, en je krijgt toegang tot ruim 60 tv-stations – inclusief alle ESPN-kanalen.

Het abonnement van Canal Digitaal is in je proefweek op elk moment gratis opzegbaar. Om aan te geven dat jij ook echt jij bent, hoef je eenmalig slechts één eurocent te betalen.

Zo bekijk je de wedstrijd tussen Feyenoord en Go Ahead Eagles gratis via Canal Digitaal:

Ga naar de registratie-pagina van Canal Digitaal. Vul je persoonlijke gegevens in. Betaal 1 cent als verificatiemethode. Navigeer naar livetv.canaldigitaal en log in met je gegevens. Klik op ‘Sport’ en open de livestream van Feyenoord - Go Ahead Eagles.

Over Canal Digitaal

Canal Digitaal heeft een app waarmee je met je smartphone of tablet tv kunt kijken. Maar ook via de browser heb je toegang tot de zenders. Daarnaast is de Canal Digitaal TV App beschikbaar op een heleboel smart tv’s, waaronder die van LG.

Enthousiast geraakt over Canal Digitaal en wil je na de proefweek een langer lopend abonnement? In dat geval hoef je niets te doen en wordt het abonnement na een week automatisch omgezet in een regulier abonnement van € 14,95 per maand. Dit is inclusief het complete aanbod van ESPN, met de zenders ESPN 1, ESPN 2, ESPN 3 en ESPN 4. Ook televisie-uitzendingen zijn er te volgen. Zowel live als on demand. Zo kijk je een gemiste uitzending tot 7 dagen terug.