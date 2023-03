Besparen op je autoverzekering? Zo doe je dat

Het is tegenwoordig steeds moeilijker om zuinig om te gaan met je geld. Steeds meer Nederlanders voelen de inflatie in hun portemonnee en moeten daarom uitgaven soms twee keer overdenken. Ook de premies voor verzekeringen worden hoger. Van zorg tot woon of auto—de kosten lopen op. Gelukkig zijn er manieren om op deze laatste categorie te besparen. Ontdek hier wat je kunt doen om je autoverzekering betaalbaar te houden!

1. Betaal schade bij kleine ongelukken zelf

Bij kleine schades, zoals een kras, kan het soms voordeliger zijn om de reparatiekosten zelf te betalen, in plaats van te claimen op je verzekering. Je verliest dan namelijk no-claimkorting, waardoor je premie stijgt. Eén keer schadeherstel na het missen van een paaltje zelf aftikken is dus vaak voordeliger dan jarenlang een hogere premie betalen.

2. Kies de juiste dekking

Wat voor verzekering het beste bij jouw auto past, hangt af van factoren zoals leeftijd, waarde en staat van je auto. Zorg bijvoorbeeld voor een goede dekking van je nieuwe auto. Heb je een derde- of zelfs vierdehandsje? Dan is een basisdekking vaak al voldoende. Onthoud om ieder jaar even opnieuw te kijken of je huidige dekking nog past bij de leeftijd en staat van je auto. Dit kun je voor het gemak vaak aanhouden:

0-5 jaar: WA + Allrisk

6-10 jaar: WA + Beperkt Casco (WA+)

Ouder dan 10 jaar: Alleen WA

3. Verhoog je eigen risico

Het uitzoeken van het juiste eigen risico voor je verzekering kan lastig zijn. Een laag eigen risico lijkt aantrekkelijk omdat het betekent dat je bij schade minder zelf betaalt. Maar het is belangrijk om te overwegen dat dit ook kan zorgen voor een hogere verzekeringspremie. Overweeg dus of een lagere premie tegenover hoger eigen risico misschien voordeliger is voor jou.

4. Zorg dat je niet dubbel verzekerd bent

Het risico ligt vaak op de loer bij aanvullende verzekering: dubbel betalen voor dezelfde dekking. Controleer altijd of bepaalde zaken niet al zijn inbegrepen in een basisverzekering. Heb je al een rechtsbijstandverzekering? Check dan of hier al een verkeersdekking in zit. Zo betaal je niet dubbel en bespaar je geld op je autoverzekering.

5. Kijk regelmatig of je autoverzekering nog past

Veel mensen vergeten om na een tijdje de autoverzekering die ze bij de aankoop van de wagen hebben afgesloten, weer onder de loep te nemen. Zoals eerder gezegd is het slim om je autoverzekering aan te passen aan de leeftijd en staat van je auto. Is je auto inmiddels al ruim 8 jaar oud, maar heb je nog steeds een Allrisk verzekering? Dan kun je overwegen om deze te veranderen in een WA+ verzekering om zo geld te besparen.

Zo betaal je nooit te veel

Met deze tips haal je alles uit je autoverzekering zonder de hoofdprijs te betalen. Onthoud dat veel kosten verloren gaan aan onnodige dekking voor oudere auto’s of een extra laag eigen risico. Bepaal daarom altijd wat bij je auto en rijgedrag past, en maak een slimme keuze.