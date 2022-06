Kun je een Tesla kopen met bitcoins?

Tesla-topman Elon Musk staat onder andere bekend om zijn belangstelling voor cryptomunten. In maart 2021 kondigde hij aan dat het mogelijk zou worden om een Tesla te kopen met bitcoins. Voor een korte periode was het inderdaad mogelijk om een Tesla te kopen met btc. Enkele maanden later trok Musk dit plan alweer terug en kon je niet langer een Tesla aanschaffen met bitcoin.

Waarom kan je nu geen Tesla kopen met bitcoin?

In het voorjaar van 2021 draaide de cryptomarkt op volle toeren en kwamen er steeds meer berichten over nieuwe toepassingen en acceptatie van diverse coins. Wel kwamen er steeds meer kritische berichten in de media over de enorme hoeveelheden energie die met het minen en het netwerk van bitcoin en andere cryptomunten zoals bijvoorbeeld ethereum verbruikt worden. Daardoor kwam Elon Musk terug op zijn besluit. Als reden gaf hij dat de manier waarop bitcoin en veel andere crypto’s nu gemined worden, niet past bij de duurzame missie van elektrisch vervoer van Tesla.

Hoeveel bitcoins kost een Tesla?

Momenteel kun je geen Tesla kopen met bitcoin. Dat betekent overigens niet dat je jouw bitcoin of een andere cryptocurrency niet zou kunnen gebruiken om een Tesla aan te schaffen. Je dient jouw bitcoin op dat moment in te wisselen voor gewone valuta. Daarom valt de vraag: “Hoeveel bitcoins kost een Tesla?”, eigenlijk ook niet te beantwoorden. De koers van de bitcoin ten opzichte van de dollar of de euro wisselt iedere dag. De ene dag kun je dus meer met je bitcoin of andere munten kopen dan op een andere dag.

Accepteert Tesla/Elon Musk bitcoin?

Op dit moment is het antwoord “nee”, Tesla/Elon Musk accepteert momenteel geen bitcoin. Overigens valt niet uit te sluiten dat dit op een gegeven moment weer gaat veranderen. Musk is een groot voorstander van cryptocurrency in het algemeen en zijn tweets hebben al een aantal keer de koers van serieuze munten, maar ook meme coins zoals DOGE behoorlijk beïnvloed. Soms is één “cryptische” opmerking van hem al voldoende om de koersen te doen kelderen of stijgen. Overigens is het sinds begin 2022 wel mogelijk om met Dogecoin Tesla-merchandise zoals t-shirts te kopen.

Elon Musk, bitcoin, Tesla: in de toekomst ook andere cryptocurrency?

De vraag is natuurlijk of dit zo blijft, of dat je op termijn wel weer een Tesla kunt kopen met bitcoin of andere cryptovaluta. Naast bitcoins, die inderdaad veel energie vragen om gemined te worden, zijn er ook genoeg altcoins die juist zo energie-efficiënt mogelijk in elkaar zitten. Een voorbeeld is Cardano (ADA). Ook het Ethereum-netwerk zal na de aankomende upgrade energie-efficiënter functioneren. Bovendien worden bitcoins ook steeds vaker met groene energie gemined. Tesla is nog steeds een “whale” die vele btc’s en andere crypto’s bezit. Het is daarom niet ondenkbaar dat Elon Musk/Tesla bitcoin of betalingen met andere altcoins gaat accepteren.