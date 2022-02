5 manieren om je auto zuiniger te maken

Stop met het opwarmen van je auto

In het verleden werd je auto opwarmen aanbevolen, maar voor auto's die in de afgelopen decennia zijn gemaakt, hoef je dit niet te doen. In de winter, als je rijp op je raam hebt, gebruik dan gewoon een schraper, maar je hoeft je auto niet lang op te warmen voordat je eropuit trekt. Het betekent dat je daadwerkelijk sneller de weg op kunt, terwijl je op deze manier ook minder benzine verbruikt.

Installeer banden met lage rolweerstand

Het soort banden dat je op je voertuig hebt, is een van de belangrijkste factoren voor je brandstofverbruik. Hoewel banden voor alle weersomstandigheden het rijden in de meeste gevallen gemakkelijker maken, zijn er ook slimme banden die zijn gemaakt om minder energie te verspillen, omdat ze niet warm worden en daardoor minder weerstand bieden aan de weg. Als het erop aankomt, bespaar je tot wel honderd liter benzine in vergelijking met andere banden.

Verminder gewicht

Het is geen geheim dat er meer kracht nodig is om iets zwaarders in beweging te krijgen. Hetzelfde geldt voor je voertuig. Hoe meer je in of op je auto hebt, hoe meer brandstof hij nodig heeft om op gang te komen. Bedenk hoeveel onnodig gewicht je in je voertuig vervoert en probeer dit te verminderen. Hierdoor is de kans groot dat je je auto zuiniger kunt maken zodat je dus minder geld hoeft te betalen voor het tanken per jaar.

Rijd niet te snel

Hoewel de meesten van ons dit niet graag horen, vooral van familie, is de beste manier om wat geld te besparen en zuinig te zijn, de manier waarop je rijdt te veranderen. Als je altijd te hard rijdt of als eerste voor het stoplicht rijdt, verspil je vaak benzine in plaats van het te gebruiken. Je motor en transmissie kunnen maar een bepaald deel van je benzine tegelijk omzetten in energie, maar als je het allemaal tegelijk verzendt, verlies je uiteindelijk wat in plaats van dat het wordt gebruikt. Wees in plaats daarvan een beetje langzamer zodat je auto zuiniger wordt.

Gebruik je airco minder

Airconditioning voelt misschien goed aan, maar als je deze helemaal aan hebt staan, kunnen je brandstofkosten met maar liefst 21 procent stijgen. Als je de airco absoluut nodig hebt, gebruik dan de laagst mogelijke instelling. Aan de andere kant, als het mooi weer is, zetten we graag onze ramen open. Het openen van de ramen vermindert echter de aerodynamica van de auto, waardoor je meer benzine verbruikt en daardoor meer geld moet betalen.