Handige tips om een auto een te importeren

Droom of nachtmerrie?

Indicaties dat de auto misschien te mooi is om waar te zijn:

de prijs ligt een stuk lager dan de gemiddelde marktwaarde

de kilometerstand is erg laag, terwijl matten en stoelen van de auto versleten zijn

in bijgevoegde documenten is de tellerstand met de hand aangepast

APK-keuringsrapporten en/of onderhoudsboekjes ontbreken

de distributieriem zou vervangen moeten zijn, maar er is nergens een vervangingsdatum genoteerd.

In bovenstaande gevallen kan sprake zijn van een teruggedraaide tellerstand. Vergelijk altijd de tellerstand met de stand die vermeld staat in het onderhoudsboekje, op eventuele reparatiebonnen of op het APK-rapport van het voertuig. Via de site Vereniging Aanpak Tellerfraude (VAT) kun je de kilometerstand van voertuigen uit een aantal landen controleren.

Uiterlijk zegt niet alles

Neem, als je zelf niet veel weet van autotechniek, iemand mee die wél verstand van zaken heeft. Ook kun je je eigen garage in Nederland om hulp vragen om vast te stellen of het voertuig dat je aan wil schaffen in goede staat is. Wees niet te oppervlakkig en kijk ook onder de auto. Tevens kun je vragen naar een APK-rapport. Een recent rapport kan je veel vertellen over de technische staat van het voertuig. Bij de invoerkeuring kan de RDW de vervaldatum van het APK-rapport behorende bij het kentekenbewijs overnemen.

Check de papieren

Controleer bij aankoop altijd of het kentekenbewijs compleet is; in een aantal landen bestaat dit bewijs uit meerdere delen. Controleer tevens of het VIN vermeld op het kentekenbewijs hetzelfde is als het VIN vermeld op het voertuig. Het VIN (Voertuig Identificatie Nummer) omvat de unieke identiteit van het voertuig.

Let op schade aan het voertuig

Koop je in het buitenland een voertuig met schade? Houd dan rekening met de schadekeuring! Deze extra keuringseisen brengen kosten met zich mee en zorgen er vaak voor dat het langer duurt voor je een kentekenbewijs krijgt.

Vraag een aankoopnota

Met een verkoopovereenkomst of aankoopnota heb je altijd iets waar je op terug kunt vallen mocht er toch iets mis blijken te zijn met de auto. Vraag dus altijd om zo’n ondertekend document, ook al is het een handgeschreven papiertje. Check bij zowel de verkoper in het buitenland als bij je eigen garage in Nederland wat de afspraken zijn rondom zaken als garantie en coulance.

BPM calculator

Wanneer je een voertuig wilt importeren, dient er een Nederlands kenteken aangevraagd te worden en BPM (Belasting Personenauto’s en Motorrijtuigen) betaald te worden. De hoogte van de BPM is verschillend per soort voertuig. Om vervelende verrassingen te voorkomen is het raadzaam van tevoren uit te zoeken hoeveel BPM je moet gaan betalen. Dit kan met behulp van een BPM calculator.

Autotelex heeft een BPM calculator waarmee je eenvoudig en snel kunt uitrekenen hoeveel BPM je moet afdragen bij het invoeren van een auto uit het buitenland. Met de BPM calculator kan je voordeel al snel oplopen tot wel duizenden euro’s. De berekening via de BPM calculator is gebaseerd op de officiële koerslijst en goedgekeurd door de Belastingdienst.