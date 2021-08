Eindelijk weer met de auto naar kantoor? Jouw autoverzekering vergelijken kan je flink wat premie schelen

Hoeveel premie betaal jij iedere maand voor jouw autoverzekering? De kans is groot dat dat bedrag met een tientje of meer omlaag kan. De Consumentenbond constateerde vorig jaar bijvoorbeeld dat de premies voor WA-verzekeringen enorm uiteenlopen. En dat terwijl de voorwaarden in de meeste gevallen grotendeels hetzelfde zijn. Op een WA+ of Allrisk kun je zelfs nog meer besparen, helemaal als je bereid bent om een eigen risico te accepteren.

Mijn autoverzekering vergelijken, hoe doe ik dat?

Wees gerust, je hoeft niet alle verzekeringsmaatschappijen te gaan bellen om met pijn en moeite een prijsoverzicht samen te kunnen stellen. Je zoekt gewoon een online prijsvergelijker, zoals die van Diks Verzekeringen, en je hebt binnen een minuut of twee een prijsoverzicht. Het enige wat je bij de hand moet hebben, is je kenteken (of de gegevens van de auto die je op het oog hebt), je schadevrije jaren en je geschatte jaarkilometrage.

Dat jouw autoverzekering vergelijken loont, zul je al snel zien. We nemen als voorbeeld een persoon van 40 jaar oud uit Utrecht, die met zijn of haar Seat Arona ongeveer 20.000 kilometer per jaar rijdt en 8 schadevrije jaren heeft. Als je die gegevens in de prijsvergelijker gooit, komt daar uit dat er 15 euro per maand verschil zit tussen de goedkoopste en duurste WA-verzekering. Kies je voor WA+ of Allrisk, dan kun je zelfs 40 euro of meer op maandbasis besparen.

Welke autoverzekering heb ik nodig?

Voordat je begint met vergelijken, is het belangrijk om te weten welke autoverzekering je nodig hebt. We leggen bij alle drie opties uit wanneer je ervoor kiest:

WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) – Dit is de goedkoopste autoverzekering. Hij is wettelijk verplicht en dekt alleen de schade die jij met jouw auto bij een ander veroorzaakt. Ben je de eigenaar van een al wat oudere occasion, dan is WA vaak voldoende.

WA+/WA Beperkt Casco – Wil je jouw auto ook verzekeren tegen diefstal, joyriding, brand of stormschade, dan kies je voor deze categorie. Ruitschade is ook gedekt. Vaak kiezen mensen voor WA+ als hun auto tussen de 6 en 10 jaar oud is. Maar ook de dagwaarde speelt mee, of de buurt waarin je woont. Verder is het goed om te weten dat bepaalde merken erg populair zijn bij dieven, zoals Audi, BMW en Volkswagen.

Allrisk/WA+Casco – Dit is de allerduurste verzekering. Hij dekt ook de schade die jij aan jouw eigen auto aanbrengt. Denk aan een parkeerdeukje bijvoorbeeld, of de schade als gevolg van een eenzijdig ongeluk. Allrisk kies je met name als je een spiksplinternieuwe auto hebt of een waardevolle occasion.

Nu je weet welke soorten verzekeringen er zijn, kan je een juiste vergelijking maken om weer zorgeloos naar kantoor te rijden.