Hoe vind je een tweedehands auto als je niets met auto's hebt? Gebruik deze 6 zoekcriteria

Inspiratie

Autoliefhebbers die een occasion zoeken, hebben meestal een bepaald model in hun hoofd. Wie niks met auto’s heeft, gaat eerder uit van bepaalde praktische eigenschappen. Vooral die laatste groep wordt door Marktplaats.nl bediend met een aantal nieuwe selectiecriteria.

Bij jij zo iemand voor wie het merk of model van een auto er niet zo veel toe doet, maar koop je je tweedehands auto het liefst wel bij een bedrijf en met garantie? Die selectiecriteria bestonden al langer op de autopagina’s van Marktplaats.nl, evenals basale gegevens als prijs, bouwjaar en kilometerstand. Sinds een tijdje is er ook een hele rij nieuwe zoekbegrippen bij gekomen. We pikken er zes interessante uit.

1. Actieradius en laadtijden elektrische auto’s

Steeds meer mensen zoeken een tweedehands elektrische auto, maar willen wel een fatsoenlijke actieradius. Als je op de autopagina van Marktplaats.nl voor ‘Meer filters’ kiest en omlaag scrolt, kom je onder meer ‘Actieradius’ tegen. Vervolgens kies je uit het gewenste aantal kilometers (van 50 tot 600), bijvoorbeeld 500, en je ziet alleen nog de gewenste resultaten.

Ben jij van plan om met je tweedehands EV naar het buitenland op vakantie te gaan? Dan vind je het vast ook handig om te weten hoe lang je onderweg aan de snellader staat om de auto weer voor 80 procent vol te krijgen. Vind je een uur snel genoeg, of heb je maximaal 30 minuten nodig om onderweg sanitair te ontspannen en een kop koffie met croissant te nuttigen? Ook dat halfuur kun je aangeven.

2. Maximaal aanhangergewicht

Als je volgende auto regelmatig wordt ingezet als trekpaard, dan wil je natuurlijk weten of hij je ongeremde bagagekarretje, je caravan of paardentrailer kan en mag trekken. Dan biedt het selectiecriterium ‘Maximaal trekgewicht’ uitkomst.

Let wel op dat je het juiste gewicht kiest. ‘Ongeremd’ is meestal alleen van toepassing op kleine aanhangertjes. Caravans en trailers zijn meestal geremd en mogen dus veel zwaarder zijn. Wil je een aanhanger van minimaal 1200 kg kunnen trekken? Ook dat kun je ingeven. Dit zoekbegrip is extra handig bij EV’s, want die mogen soms helemaal niks of duidelijk minder aan de trekhaak hangen dan auto's met verbrandingsmotor.

3. Leeggewicht auto

Je wilt je straks niet blauw betalen aan de wegenbelasting voor de net aangeschafte tweedehands EV. Stel dat je per kwartaal maximaal rond de 160 euro wilt uitgeven. Dan kun je het beste alleen (benzine)auto’s met een leeggewicht van maximaal 1200 kilo selecteren. Uiteraard kun je ook elk ander gewicht kiezen



4. Aantal cilinders

Heel vroeger wist je bij de meeste auto’s wel hoeveel cilinders ze hadden. Dat waren er minimaal vier en af en toe was er een Japannertje met drie cilinders bij. Terwijl grote BMW’s heel vaak een zescilinder onder de kap hadden.

Hoe anders is dat nu. Zelfs auto’s als een BMW 3-serie of een relatief grote SUV als de Opel Grandland heb je tegenwoordig als driecilinder. Is dat niks voor jou? Kies dan hoeveel cilinders je minimaal en hoeveel je maximaal wilt hebben. Twaalf? En voilà, je slaat alle – in jouw ogen - koffiemolens over.

5. Milieuzones

Je gaat voor een wat oudere auto, maar je wilt natuurlijk wel alle Nederlandse milieuzones in willen komen. Of zeker weten dat je bepaalde buitenlandse stadscentra mag bezoeken tijdens je vakantie. Vooral bij diesels kan dit een heikel punt zijn. In Nederland is een auto met Euro 4 dan wel het minste, maar in veel buitenlandse steden dient je auto minimaal aan Euro 5 of Euro 6 te voldoen. Ook dit kun je nu aanvinken op Marktplaats.

6. Moderne opties

Wie een tweedehands auto wil, maar dan wel eentje met zo veel mogelijk moderne snufjes, is blij dat Marktplaats de optielijst flink heeft uitgebreid. Daarin vind je nu ook Android Auto en Apple Carplay, bochtverlichting, een achteruitrijcamera en nog veel meer nieuwerwetse hebbedingetjes en veiligheidsvoorzieningen.



Deze lijst zouden we nog kunnen aanvullen met alle bekledingsopties, het filter 100% dealeronderhouden en nog vel meer. Handiger is het als je zelf even gaat kijken.