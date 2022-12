Annuleer je Tesla Roadster maar: hier komt de elektrische Porsche 718 Boxster

Al in 2018 kon je een aanbetaling doen voor een Tesla Roadster, maar liefhebbers wachten nog steeds met smart op hun elektrische sportwagen. Het lijkt erop dat Porsche in 2024 een lange neus kan trekken naar Tesla. Dan staat de elektrische Porsche 718 Boxster op het programma.



Als je een Tesla Roadster wilt reserveren, moet je eerst per creditcard een aanbetaling van 4000 euro doen en dan binnen 10 dagen nog eens 39.000 euro overmaken aan de firma van Elon Musk. Maar wanneer je dan je elektrische sportwagen voor de deur hebt, weet geen mens. De grote baas zelf heeft het vooralsnog vooral druk met Twitter en raketten. Echt nieuwe Tesla-modellen hebben we na de Tesla Model Y (in 2019 aangekondigd, sinds 2021 op de Nederlandse markt) niet meer gezien.

Dat Porsche inmiddels ook aardig goed weet hoe je elektrische auto's maakt, weten we sinds de introductie van de Porsche Taycan. Maar hoe goed de Taycan ook is, het is wel een erg groot en zwaar apparaat. Een elektrische Boxster zit veel dichter bij het oorspronkelijke Porsche-DNA. En het goede nieuws is, dat we daar niet meer al te lang op hoeven te wachten.

Onlangs spotte onze spionagefotograaf een afgeplakte Porsche Boxster in de sneeuw, die ondanks zijn centrale uitlaatpijp doodstil door het winterse landschap zoefde. Naar verluidt toont Porsche zijn elektrische roadster in 2024 aan pers en publiek, en komt hij aan het eind van datzelfde jaar of begin 2025 op de markt. Voor die tijd is er waarschijnlijk al een elektrische Porsche Macan, maar een elektrische Porsche 911 staat voorlopig nog niet op de rol.

Ook elektrische Porsche Boxster krijgt middenmotor



Net als de huidige Porsche 718 Boxster, krijgt de elektrische variant een middenmotor. Het model leunt waarschijnkijk sterk op het studiemodel Mission R. Porsche werkt samen met de Cellforce Group aan speciale high performance-accu's en het zou zomaar kunnen dat die in de elektrische Boxster hun vuurdoop krijgen.

Over het vermogen van de elektrische Porsche Boxster tasten we nog in het duister. Zoveel als de Porsche Mission R heeft (626 tot 2088 pk) zal het niet zijn, maar we denken wel dat de achterwielaangedreven instapper iets krachtiger wordt dan de huidige basisversie (300 pk). Daarnaast zal er vast ook een sterkere elektrische Porsche 718 Boxster leverbaar worden. Waarschijnlijk met twee elektromotoren en vierwielaandrijving.

In 2025 wil Porsche de helft van zijn modellengamma deels of geheel geëlektrificeerd hebben en een elekrische Boxster past natuurlijk perfect in die plannen.