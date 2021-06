Op kampeervakantie met de auto? De voordelen en nadelen van een daktent

Denk niet dat een daktent alleen geschikt is voor zware terreinwagens als Land Rovers en Jeeps. Voor bijna elke auto is wel een daktent te koop, mits het dak minimaal 1,20 meter lang en 1 meter breed is. Een auto uit de compacte middenklasse voldoet hier vaak al aan. Je hebt opzij openende daktenten met een matrasbreedte van 1,80 meter; daarin slaap je net zo luxe als thuis. Ga je in je eentje op pad of is de liefde nog jong? Dan heb je waarschijnlijk genoeg aan een omhoog openklappende daktent met een matrasbreedte van 1,30 meter. Maar er zijn ook daktenten die plaats bieden aan drie tot vier kampeerders. Voor diverse daktenten zijn ook losse luifels verkrijgbaar.

Welke soorten daktenten zijn er?

Een daktent betreed je via een meegeleverde ladder. Bij in de breedte openklappende tenten dient de ladder tevens als ondersteuning. Sommige daktenten hebben ook een achteringang. Voor extra luxe en comfort kun je op zoek gaan naar een daktent met een ondertent. Dat is een soort ruime koker rondom de ladder. Zo’n ondertent is vooral handig omdat je je dan staand kunt aan- en uitkleden zonder dat de hele camping je spierballen of vetrolletjes bewondert. Er zijn daktenten te koop met een harde schaal van kunststof. Wanneer je onderweg bent, is zo’n hard shell-tent hierin keurig en veilig opgeborgen; als in een harde dakkoffer. Zo heb je geen last van geklapper doordat de daktent blootstaat aan de rijwind.

Daktent en daklast

Uiteraard moet je voor de aanschaf van een daktent ook rekening houden met de maximale dakbelasting van je auto. Bij de meeste auto’s bedraagt die 50 tot 100 kg. Dat betekent gelukkig niet dat jij en de daktent in het ongunstigste geval samen niet meer mogen wegen dan 50 kilo. De maximale daklast is van toepassing bij een rijdende auto. Dus zolang de complete tent niet zwaarder is dan 50 tot 100 kilo, is er niks aan de hand. Check je instructieboekje wat het dak van jouw auto maximaal aankan.

Voordelen daktenten

Veel goedkoper dan een camper, caravan of vouwwagen. Het ‘opzetten’ van een daktent is een fluitje van een cent. Zeker bij een hardshell-tent. Dankzij de gasveren kun je meestal binnen 2 minuten in je bed kruipen. Geen gesleep achter je auto en met een daktent kun je gewoon de reguliere maximumsnelheden voor personenauto’s aanhouden. Je slaapt hoog en droog; je bent onbereikbaar voor opkruipend vocht. Geen last van stenen of takken die dwars door je slaapmatje in je rug prikken. Weidser uitzicht dan vanuit een reguliere tent.





Nadelen daktenten

Duurder dan een gemiddelde grondtent; prijzen variëren globaal tussen de 1000 en 4500 euro. De eenvoudigste daktenten hebben geen ‘leefruimte’, dus alleen geschikt om in te slapen. Wat gevoeliger voor harde wind dan een tent op de grond. Buiten het seizoen vraagt een hard shell-tent een serieuze bergruimte. Niet geschikt voor mensen met hoogtevrees of ladderangst.



Benieuwd naar daktenten? Veel fabrikanten hebben zich op deze nieuwe rage gestort. Onder meer Autohome, Thule, Campwerk, Daktent Deluxe en Dare to be Different bieden een ruime keus.