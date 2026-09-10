Boete voor je wegenbelasting? Dit kun je vanaf vandaag makkelijker regelen

Gert Wegman
Door Gert Wegman
Boete voor je wegenbelasting? Dit kun je vanaf vandaag makkelijker regelen

Ben je het niet eens met een boete, naheffing of ander besluit over je wegenbelasting? Dan kun je vanaf nu gemakkelijker bezwaar maken. Maar wacht er niet te lang mee.

Wie een vervelende brief van de Belastingdienst over de motorrijtuigenbelasting (mrb) op de mat krijgt, kan daar soms bezwaar tegen maken. Tot nu toe verwees de Belastingdienst automobilisten hiervoor onder meer naar een pdf-formulier dat je moest invullen, ondertekenen en opsturen.

Lees ook Deze 12 weetjes over boetes en belastingen voor 2026 moet jij weten Deze 12 weetjes over boetes en belastingen voor 2026 moet jij weten

Vanaf 10 september 2026 komt daar een makkelijker alternatief bij: bezwaar maken kan voortaan ook online. Dat heeft de Belastingdienst bekendgemaakt.

Tip
Maak kennis met de Zeekr 7GT.
Maak kennis met de Zeekr 7GT.

Lichtjaren voorop. Opvallend design. Adembenemende prestaties.

Ontdek meer
Boete voor je wegenbelasting? Dit kun je vanaf vandaag makkelijker regelen
Boete voor je wegenbelasting? Dit kun je vanaf vandaag makkelijker regelen

Hiertegen kun je bezwaar maken

De nieuwe online mogelijkheid geldt niet alleen wanneer je vindt dat de Belastingdienst simpelweg te veel wegenbelasting vraagt. Volgens de Belastingdienst kun je online bezwaar maken als je het niet eens bent met een naheffingsaanslag, boete, betaling of beschikking voor de motorrijtuigenbelasting.

Een naheffing kun je bijvoorbeeld krijgen wanneer volgens de Belastingdienst te weinig of geen motorrijtuigenbelasting is betaald. Ook rijden met een geschorste auto op de openbare weg kan tot een naheffing en boete leiden.

Met onze nieuwsbrief mis je geen boete- en belastingnieuwtje meer! 

Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Verkeerd betalingskenmerk

Er kunnen ook minder voor de hand liggende redenen zijn om bezwaar te maken. Heb je bijvoorbeeld het volledige bedrag op tijd betaald, maar daarbij een verkeerd betalingskenmerk gebruikt, dan kan er toch een naheffingsaanslag volgen. Kun je aantonen dat het volledige bedrag tijdig op een rekening van de Belastingdienst stond, dan kun je daartegen bezwaar maken.

Boete voor je wegenbelasting? Dit kun je vanaf vandaag makkelijker regelen
Boete voor je wegenbelasting? Dit kun je vanaf vandaag makkelijker regelen

Let op deze termijn

Er zit wel een belangrijke deadline aan vast. In de meeste gevallen moet je binnen zes weken bezwaar maken.

Gaat het om een beschikking, naheffingsaanslag of boete, dan begint die termijn te lopen vanaf de datum die daarop staat. Maak je bezwaar tegen een betaling van motorrijtuigenbelasting, dan geldt volgens de Belastingdienst een termijn van zes weken nadat je die betaling hebt gedaan.

Bezwaar maken betekent natuurlijk niet automatisch dat een boete of naheffing wordt geschrapt. Je moet kunnen uitleggen waarom je het niet eens bent met de beslissing. Bewijsstukken kunnen daarbij belangrijk zijn.

Foto 1, 2 en 4 zijn met AI gegenereerd.

Tip
Maak kennis met de Zeekr 7GT.
Maak kennis met de Zeekr 7GT.

Lichtjaren voorop. Opvallend design. Adembenemende prestaties.

Ontdek meer
Gert Wegman
Door Gert Wegman

Speelt al zijn leven lang met auto’s en taal, en wordt daar sinds 1989 nog voor betaald ook. Werkte ooit voor de industrie, maar is in 2002 ‘overgelopen’ naar de media. Dol op turbo’s, eigenzinnige auto’s en klassiek motorgegrom, gefascineerd door de stille kracht van EV’s. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Sterallures
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact