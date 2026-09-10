Boete voor je wegenbelasting? Dit kun je vanaf vandaag makkelijker regelen

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Ben je het niet eens met een boete, naheffing of ander besluit over je wegenbelasting? Dan kun je vanaf nu gemakkelijker bezwaar maken. Maar wacht er niet te lang mee.

Wie een vervelende brief van de Belastingdienst over de motorrijtuigenbelasting (mrb) op de mat krijgt, kan daar soms bezwaar tegen maken. Tot nu toe verwees de Belastingdienst automobilisten hiervoor onder meer naar een pdf-formulier dat je moest invullen, ondertekenen en opsturen.

Vanaf 10 september 2026 komt daar een makkelijker alternatief bij: bezwaar maken kan voortaan ook online. Dat heeft de Belastingdienst bekendgemaakt.

Hiertegen kun je bezwaar maken

De nieuwe online mogelijkheid geldt niet alleen wanneer je vindt dat de Belastingdienst simpelweg te veel wegenbelasting vraagt. Volgens de Belastingdienst kun je online bezwaar maken als je het niet eens bent met een naheffingsaanslag, boete, betaling of beschikking voor de motorrijtuigenbelasting.

Een naheffing kun je bijvoorbeeld krijgen wanneer volgens de Belastingdienst te weinig of geen motorrijtuigenbelasting is betaald. Ook rijden met een geschorste auto op de openbare weg kan tot een naheffing en boete leiden.

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Verkeerd betalingskenmerk

Er kunnen ook minder voor de hand liggende redenen zijn om bezwaar te maken. Heb je bijvoorbeeld het volledige bedrag op tijd betaald, maar daarbij een verkeerd betalingskenmerk gebruikt, dan kan er toch een naheffingsaanslag volgen. Kun je aantonen dat het volledige bedrag tijdig op een rekening van de Belastingdienst stond, dan kun je daartegen bezwaar maken.

Let op deze termijn

Er zit wel een belangrijke deadline aan vast. In de meeste gevallen moet je binnen zes weken bezwaar maken.

Gaat het om een beschikking, naheffingsaanslag of boete, dan begint die termijn te lopen vanaf de datum die daarop staat. Maak je bezwaar tegen een betaling van motorrijtuigenbelasting, dan geldt volgens de Belastingdienst een termijn van zes weken nadat je die betaling hebt gedaan.

Bezwaar maken betekent natuurlijk niet automatisch dat een boete of naheffing wordt geschrapt. Je moet kunnen uitleggen waarom je het niet eens bent met de beslissing. Bewijsstukken kunnen daarbij belangrijk zijn.

Foto 1, 2 en 4 zijn met AI gegenereerd.