Elektrische Volkswagen-camper vanaf 61.000 euro: zo ziet ID. California Cruise er vanbinnen uit

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Volkswagen breidt de ID. Buzz-familie uit met een elektrische camper. De nieuwe ID. California Cruise is gunstig geprijsd, maar de inrichting blijkt ook nogal simpel.

De ID. California Cruise beleeft zijn publieksdebuut op de Caravan Salon in Düsseldorf. Volkswagen noemt hem de eerste telg van een nieuwe volledig elektrische California-familie. Tot 2028 moeten er nog meer elektrische California-modellen volgen.

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Als basis gebruikt Volkswagen de ID. Buzz Pro. De ID. California Cruise komt met zowel de korte als de lange wielbasis en krijgt een aantal specifieke voorzieningen voor kampeerders.

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Tweepersoons bed

De belangrijkste daarvan is uiteraard het bed. Dat is 2,03 meter lang en 1,20 meter breed en biedt plaats aan twee personen. Volkswagen monteert daarnaast een opvouwbaar matras van negen centimeter dik.

Ook ventilatieroosters voor de voorste zijruiten, verduistering voor alle ramen, twee kampeerstoelen en een kampeertafel behoren tot de uitrusting. Wie voor het panoramadak kiest, krijgt daarvoor eveneens een verduisteringsscherm.

We lezen echter niets over een keukenblok, spoelbak, koelkast of een kooktoestel. Wel zien we op de foto's zaken die lijken op een elektrisch kookplaatje en een airfryer. Eten koken of opwarmen moet blijkbaar buiten ...

Aan de buitenkant herken je de camperversie onder meer aan California-belettering en speciale Cruise-stickers. Binnenin zijn er specifieke stoelbekledingen met California-logo's.

Klimaatregeling blijft tot 48 uur draaien

Speciaal voor kamperen ontwikkelde Volkswagen een zogenoemde California-modus. Daarmee kunnen onder meer de verlichting en verschillende comfortfuncties worden geregeld. De USB-aansluitingen blijven in deze stand continu van stroom voorzien.

Interessanter is de klimaatregeling. Die kan het interieur volgens Volkswagen maximaal 48 uur achter elkaar verwarmen of koelen. Hoe lang dat in de praktijk lukt, hangt vanzelfsprekend af van de resterende acculading en het temperatuurverschil tussen binnen en buiten.

ID. California wordt enorme powerbank

Ook de vehicle-to-load-functie komt tijdens het kamperen goed van pas. Daarmee kan de hoogvoltaccu van de ID. Buzz externe elektrische apparaten voeden.

Continu is maximaal 2000 watt beschikbaar, met een piekvermogen van 3,6 kW. Daarmee kun je bijvoorbeeld een koffiezetapparaat, waterkoker, elektrische kookplaat, koelbox of verlichting gebruiken. Ook e-bikes en e-scooters kunnen via de auto worden opgeladen. Volkswagen levert hiervoor standaard de zogenoemde PowerSocket-adapter mee.

Actieradius en routeplanner

De California-app wordt eveneens aangepast aan elektrisch rijden. Bij het plannen van een reis kan de software voortaan geschikte laadstations langs de route meenemen. Hoeveel laadstops je nodig hebt, is uiteraard afhankelijk van de actieradius. Maar daarover rept het persbericht met geen woord. Bij de reguliere bestelversie bedraagt het bereik met de 58kWh-accu maximaal 357 kilometer en met de 86kWh-batterij (lange wielbasis) hoogstens 496 kilometer.

Hoe snel gaat snelladen?

Als je vaak een laadpauze moet nemen, is het fijn om te weten dat de ID. California Cruise Plug & Charge ondersteunt. Bij geschikte laadpalen hoeft de bestuurder alleen de laadkabel aan te sluiten, waarna de identificatie en betaling automatisch verlopen. Snelladen gaat vermoedelijk net als bij de ID. Buzz met maximaal 165, 180 of 200 kW (lange wielbasis), wat betekent dat je 24 tot 26 minuten bezig bent om van 10 naar 80 procent state of charge te gaan.

Prijs Volkswagen ID. California Cruise

Volkswagen noemt voor de ID. California Cruise een Duitse vanafprijs van 60.761 euro. Wat de elektrische camper in Nederland en België gaat kosten, is nog niet bekendgemaakt. Houd voor Nederland in elk geval rekening met een kleine 700 euro extra voor het bpm-starttarief. Dat zou betekenen dat de ID. California Cruise hier algauw een prijskaartje van 61.500 euro krijgt.

Karige camperuitrusting

Voor een camper is dat niet duur, maar de kampeerinrichting is dan ook wel heel erg simpel. Van een volwaardige camper is eigenlijk geen sprake. Dat heeft waarschijnlijk alles te maken met gewicht. Want zaken als een koelkast, keukenblok, volwaardig kooktoestel en een gasfles voegen kritische kilo's toe aan het al aanzienlijke wagengewicht.

Bij de gewone ID. Buzz bedraagt dat ruim 2400 tot 2837 kilo. Als daar al te veel bij komt, heeft dat weer gevolgen voor het bereik en de rijbewijs-eisen.

De reguliere standaarduitrusting is echter uitgebreider dan die van de ID. Buzz Pro en omvat onder meer het Interior Style-pakket, Comfort-pakket en de adapter voor vehicle-to-load.

De eerste exemplaren van de ID. California moeten begin 2027 worden geleverd. Daarbij blijft het niet: Volkswagen zegt de elektrische California-reeks de komende jaren verder uit te bouwen. Uiterlijk in 2028 moeten er meerdere volledig elektrische California-modellen zijn.