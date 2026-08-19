Politie schrikt zich rot: ingenomen skinnybike haalt bizarre snelheid

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Agenten in Enschede schrokken zich rot toen een in beslag genomen skinnybike op de teststand 120 km/h bleek te halen. Daarmee kan de 'fiets' zonder trapketting moeiteloos meekomen met een auto op de snelweg.

De politie zag zaterdagavond een groepje jongeren op fatbikes en skinnybikes, dat er meteen vandoor ging bij het zien van de agenten. Eén bestuurder werd wel staande gehouden, en zijn skinnybike, een gemotoriseerde fiets met dunne banden en zonder trapketting, ging mee voor onderzoek. Bij de test haalde de teller 120 kilometer per uur, al gebeurde dat met het achterwiel los van de grond. Dat zegt vooral iets over het volledig ongelimiteerde gaspedaal, niet dat de bestuurder daadwerkelijk met die snelheid over straat ging.

Wanneer een fiets een bromfiets wordt

Een elektrische fiets mag een motor van maximaal 250 watt hebben, en de trapondersteuning moet stoppen bij 25 km/h. Zonder te trappen mag de motor de fiets alleen als loophulp aandrijven, tot maximaal 6 km/h. Een gashendel die de fiets zonder trappen sneller dan 6 km/h aandrijft, maakt het voertuig juridisch geen gewone elektrische fiets meer. Dan kan het als brom- of snorfiets worden beschouwd en gelden onder meer eisen voor typegoedkeuring, kenteken en verzekering.

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Een skinnybike is ontworpen om lokale fatbike-verboden te omzeilen, met smalle banden in plaats van brede, maar mist net als een fatbike de trapondersteuning en vaak ook de trapketting. Daarmee rijdt het voertuig feitelijk als een bromfiets, zonder kenteken, verzekering of helmplicht.

Niet de eerste keer deze zomer

Eerder dit jaar hield de politie in Delft al een elfjarige aan die met 58 km/h op een fatbike voorbijraasde, ruim boven de wettelijke 25 km/h. Zie artikel hierboven. Het kabinet werkt onder minister Karremans aan een landelijke aanpak van fatbikes, maar de precieze invulling, van kentekenplicht tot een minimumleeftijd, is nog niet rond. Tot die regels er zijn, blijft het vooral aan lokale agenten om dit soort voertuigen van de weg te halen. De bestuurder in Enschede kreeg een forse bekeuring, en zijn skinnybike wordt vernietigd.

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