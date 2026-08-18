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Een kabel tussen telefoon en dashboard is al jaren een van de grootste ergernissen in de auto: het is rommelig en zit al snel in de weg. De Buddi Play 3 maakt daar in een paar seconden een einde aan.

Verbinding binnen een paar seconden

De Buddi Play 3 is een compact, aluminium stickje dat in de USB-poort van de auto verdwijnt en zo bedrade CarPlay of Android Auto alsnog draadloos maakt. Bluetooth 5.4 en WiFi 6 zorgen voor de verbinding, die binnen een paar seconden na het starten van de auto tot stand komt.

We doorliepen de eerste koppeling één keer via de instellingen van de telefoon en het scherm van de auto, waarna de Buddi Play 3 bij elke volgende rit automatisch verbinding maakte. In onze testauto's, van een Ford Puma tot een Mercedes A-Klasse, bleef de verbinding stabiel, zonder haperingen of wegvallende schermen.

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Meerprijs waard

Ook tijdens langere ritten, met navigatie en muziek tegelijk actief, bleef de verbinding stabiel. Bij goedkopere draadloze CarPlay- en Android Auto-adapters is die stabiliteit minder vanzelfsprekend: die doen er soms langer over om verbinding te maken of moeten af en toe opnieuw worden opgestart. Bij de Buddi Play 3 kwam dat in onze test niet voor, en dat verklaart meteen waarom de iets hogere prijs de moeite waard is.

Twee telefoons, één druk op de knop

Handig is de knop op de dongle waarmee je in een paar tellen wisselt tussen twee gekoppelde telefoons, iets wat in onze test moeiteloos ging en praktisch is voor auto's die met meerdere bestuurders worden gedeeld. De adapter werkt zowel met iOS als met Android en is geschikt voor meer dan honderd telefoonmodellen. Op de aankoop zit vijf jaar garantie.

Waar je rekening mee moet houden

De Buddi Play 3 vervangt geen ontbrekend systeem: je auto moet al over bedrade CarPlay of Android Auto beschikken, want de dongle maakt die verbinding draadloos en voegt zelf niets nieuws toe. Tijdens het testen viel verder op dat opladen via de dongle niet mogelijk is, en dat voor auto's met alleen een USB-C-poort de meegeleverde adapter nodig is.

Prijs en tijdelijke korting

De Buddi Play 3 kost normaal 99,95 euro. Auto Review-lezers krijgen tot en met 31 augustus 10 procent korting met de code BUDDIPLAY3 bij gsmpunt.nl.

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