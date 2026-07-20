Hoeveel bagage mag in je auto voordat je een boete krijgt?

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De koffers zijn ingepakt, de fietsen hangen achterop en de dakkoffer zit tot de nok toe vol. Voor veel Nederlanders begint de zomervakantie zo. Maar juist op weg naar de camping of het vakantiehuis gaat het regelmatig mis: de auto blijkt zwaarder beladen dan wettelijk is toegestaan.

Dat is niet alleen een risico voor de veiligheid, maar kan in binnen- en buitenland ook een boete opleveren. Bovendien remt een overbeladen auto minder goed, neemt de kans op een klapband toe en verandert het weggedrag, zeker in de bergen of tijdens een uitwijkmanoeuvre.



Hoe weet je of je auto te zwaar is?

De maximale belading staat op het kentekenbewijs. Daarop vind je de toegestane maximum massa (F.2) en de massa rijklaar (G). Trek je de massa rijklaar af van de toegestane maximum massa, dan weet je hoeveel kilo je maximaal aan passagiers, bagage en accessoires mag meenemen.

Vergeet daarbij niet dat vrijwel alles meetelt: de inzittenden, volle koffers, een koelbox, de hond, een dakkoffer én de kogeldruk van een caravan of fietsendrager.

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Vooral op vakantie gaat het mis

Juist tijdens vakanties is de kans op overbelading groot. Een gezin van vier, twee elektrische fietsen achterop, een dakkoffer en kampeerspullen zorgen er al snel voor dat het maximale laadvermogen wordt bereikt. Bij veel compacte auto's ligt dat verrassend laag.

Rijd je met een caravan, dan moet je bovendien niet alleen rekening houden met het laadvermogen van de auto, maar ook met het maximaal toegestane trekgewicht en het totale gewicht van de combinatie.

Zo pak je slim in

Een paar eenvoudige regels maken de reis veiliger:

Plaats zware bagage zo laag mogelijk en dicht tegen de achterbank.

Stop lichte spullen in de dakkoffer; zware koffers horen daar niet thuis.

Controleer de maximale daklast voordat je een dakkoffer of fietsen monteert.

Verdeel het gewicht gelijkmatig over de auto.

Controleer vlak voor vertrek ook de bandenspanning. Bij een zwaar beladen auto adviseert de fabrikant vaak een hogere spanning.

Voorkom verrassingen onderweg

Twijfel je of je auto te zwaar beladen is? Dan kan een bezoek aan een openbare weegbrug voor vertrek veel ellende voorkomen. Zeker als je met een volledig bepakte auto richting Zuid-Frankrijk, Italië of Spanje rijdt, is dat geen overbodige luxe.

Een paar kilo te veel lijkt misschien onschuldig, maar een correct beladen auto rijdt niet alleen veiliger, remt beter en verbruikt minder brandstof, je voorkomt er ook een onaangename verrassing tijdens een controle mee. Dat maakt de kans een stuk groter dat de vakantie ontspannen begint.