Je raadt nooit wie deze hyperefficiënte kleine EV heeft gebouwd

Nieuws

Een kleine elektrische auto die in tien minuten van 10 naar 80 procent laadt en een verbruik heeft van 10,0 kWh/100 km: dat lijkt te mooi om waar te zijn. De bouwer is niet de eerste partij waar je aan denkt, want het concept komt van oliereus Shell.

De auto heet de Triple10 Challenge, en die naam slaat op drie doelen die elk om het getal tien draaien: in tien minuten bijladen van 10 naar 80 procent, een verbruik van tien kilometer per kWh, en zo'n tien ton CO2 over de hele levensduur. Het gaat om een rijdend testmodel, bedoeld om techniek te etaleren die volgens Shell nu al klaar is. Dat de kleine EV ook echt in productie gaat, ligt niet voor de hand.

Laden zonder hitteprobleem

Meer EV's kunnen snelladen in 10 minuten, maar het gaat meestal om luxe en dure modellen. Bovendien heb je een snellader van boven de 300 kW nodig, die nog schaars is. De Triple10 haalt het op een gangbare 175 kW-paal: van 10 naar 80 procent in exact 9 minuten en 54 seconden. Per laadminuut komt er zo'n 24 kilometer bij, tegen gemiddeld 13 kilometer bij een doorsnee EV op dezelfde paal. Volgens Shell knijpen veel auto's het laadvermogen af zodra de cellen richting de 60 graden lopen, en dat probleem speelt bij dit pakket niet.

Speciale editie NIEUW! Classics 148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers Bestel hier

Je raadt ook nooit hoe duur onze wekelijkse nieuwsbrief is: helemaal gratis! Schrijf je nu in en mis geen enkel autonieuws.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Batterij in vloeistof

Shell ontwikkelde het batterijpakket van de Triple10 samen met het Britse ingenieursbureau RML ontwikkelde. Het bestaat uit cilindrische cellen die volledig ondergedompeld zijn in een niet-geleidende vloeistof. Die koelt de cellen direct, en niet via leidingen die over de modules lopen zoals bij een gewone EV-accu. Daardoor blijft de batterij volgens Shell vrijwel altijd op zijn ideale temperatuur.

Kleiner en goedkoper

Doordat de accu op die ideale, koele temperatuur blijft, kan hij kleiner uitvallen zonder dat de actieradius eronder lijdt. Dat scheelt gewicht en kosten: het pakket telt minder modules en een eenvoudigere behuizing, wat het volgens Shell zo'n kwart goedkoper maakt dan een 'gewoon' batterijpakket. Ook deelt de accu dezelfde radiateur als de motor en elektronica, omdat de vloeistof bij ongeveer 50 graden naar voren stroomt. In totaal claimt Shell ruim 30 procent meer efficiëntie dan bij veel huidige EV's.

Maak van Auto Review jouw favoriete bron in Google. Zo zie je betrouwbaar autonieuws voortaan als eerste in je zoekresultaten verschijnen. Voeg ons toe via deze link.



Helft van de uitstoot

Voor de milieuwinst rekent Shell ook op de materialen: een chassis van gerecycled aluminium, dak en wielen van gerecycled carbon en bekleding van vlas. Bij elkaar moet dat de uitstoot over de levensduur ongeveer halveren ten opzichte van een doorsnee Europese EV.