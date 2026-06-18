Nieuwe camera boven de A1 flitst niet, maar de politie haalt wel bestuurders van de weg

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Automobilisten bij Deventer keken vorige week vreemd op toen er ineens een onbekende camera boven de A1 verscheen. Flitsmeister sloeg meteen alarm, maar wie hier op de rem trapt, doet dat voor niets.

Een nieuwe flitser? Een trajectcontrole? Al snel vroegen automobilisten zich af wat het apparaat boven de snelweg deed. Rijkswaterstaat had geen duidelijk antwoord paraat: het was geen flitser en ook geen trajectcontrole, maar wat de camera wél registreerde, bleef nog even onduidelijk.

Je wordt wél gemeten

Toch staat de camera er niet voor de show: passerende voertuigen worden wel degelijk gemeten. De camera kijkt niet naar de snelheid, maar naar de uitstoot van passerende voertuigen.

De camera is onderdeel van een proef van onderzoeksorganisatie TNO, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De gebruikte methode heet Remote Emission Sensing en maakt een driedimensionaal beeld van de uitlaatpluim van een rijdend voertuig, om daarin stoffen als stikstofoxiden, fijnstof en CO2 te meten.

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De aandacht gaat vooral uit naar vrachtwagens. TNO ziet dat het wagenpark steeds schoner wordt, maar ook dat een kleine groep voertuigen voor een onevenredig groot deel van de vervuiling zorgt. Volgens de onderzoekers is tien procent van de vrachtwagens verantwoordelijk voor 35 tot 40 procent van de stikstofuitstoot, vaak door defecten of achterstallig onderhoud.

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Voorlopig geen boete

Valt een vrachtwagen op door een hoge uitstoot, dan kan de politie hem verderop van de weg halen voor een extra controle. De chauffeur krijgt geen bekeuring aan zijn broek, want er is nog geen wet die zo'n meting als bewijs toelaat. De chauffeur krijgt uitleg, geen boete.

Dat kan veranderen. Nederland bereidt zich met de proef voor op nieuwe Europese regels rond het meten van uitlaatgassen, en de techniek is niet beperkt tot vrachtwagens. Voor de gewone automobilist is de camera bij Deventer dus goed nieuws: de lage uitstoot van zijn hybride auto of EV, wordt niet langer teniet gedaan door het handjevol vrachtwagens dat er een potje van maakt.