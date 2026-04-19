Al heb je al het geld van de wereld, naar deze elektrische Rolls-Royce kun je fluiten

Shane Jebbink
Deze nieuwe EV wordt een van de duurste auto’s ter wereld (jij kunt 'm niet kopen)

Rolls-Royce presenteert met de Nightingale een nieuwe, volledig elektrische met de hand gemaakte auto. Het is meteen een van de duurste auto’s ter wereld. De open tweezitter krijgt een vanafprijs van ruim 8 miljoen euro.

De Nightingale is een exclusieve verschijning, met een oplage van slechts 100 stuks. Na de Spectre is het de tweede elektrische Rolls-Royce. Al heb je al het geld van de wereld, dan nog kun je deze auto niet kopen. Rolls-Royce kiest zelf wie er een mag hebben.

Tip
Twee zitplaatsen, bijna Phantom-formaat

Met zijn enorme lengte van 5,76 meter zit de Nightingale op het niveau van de Phantom, hoewel het slechts een tweezitter is. Voor het ontwerp van de auto doken de designers in het verleden en haalden ze inspiratie uit stokoude modellen als de in 1928 gebouwde prototypes 16EX en 17EX. 

Veel details verwijzen naar vliegtuigen; Rolls-Royce bouwt ook vliegtuigmotoren. Het ontwerp van de 24-inch wielen is bjvoorbeeld geïnspireerd op jachtpropellers. Let ook op de enorme grille.

Design tot in detail uitgewerkt

Langs de zijkant lopen gepolijste accenten die de voor- en achterzijde visueel met elkaar verbinden. Aan de achterkant zorgt slimme aerodynamica voor stabiliteit, zonder dat een spoiler nodig is.

De getoonde uitvoering heeft een lichtblauwe lak met subtiele rode accenten, een verwijzing naar een experimenteel Rolls-Royce-model uit 1928.

Interieur als blikvanger

Binnenin draait alles om luxe en beleving, met slechts twee zitplaatsen en een interieur dat volledig naar wens is samen te stellen.

Het ‘Starlight Breeze’-plafond bevat 10.500 lichtpuntjes die een patroon vormen op basis van het gezang van een nachtegaal. Ook bijzonder is het stoffen dak, dat geluid van regen doorlaat, maar rijgeluiden buiten houdt.

Bekende basis, exclusieve toekomst

De Nightingale staat op het aluminium ‘Architecture of Luxury’-platform en gebruikt de elektrische aandrijflijn van de Spectre. Verdere specificaties volgen later. De auto's worden pas in 2028 geleverd.

Lees ook Iedereen begint klein: de eerste Rolls-Royce had slechts 10 pk Iedereen begint klein: de eerste Rolls-Royce had slechts 10 pk
Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

