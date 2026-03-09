Direct de weg op met je nieuwe aanwinst

Het moment dat de sleutels van een nieuwe auto in je hand liggen, is onverslaanbaar. Of het nu een jonge occasion is of een glimmend exemplaar rechtstreeks uit de showroom, de drang om direct de weg op te gaan is groot. Toch is er die ene administratieve horde die je niet mag negeren. Zodra het kenteken op jouw naam staat, ben je wettelijk verplicht om een polis af te sluiten. Zonder actieve verzekering riskeer je niet alleen een forse boete van de RDW, maar ben je bij een ongeval ook persoonlijk aansprakelijk voor alle schade.

De snelheid van digitale acceptatie

Vroeger moest je voor het afsluiten van een polis nog bellen met een tussenpersoon of dagen wachten op de groene kaart in de brievenbus. Gelukkig gaat dat tegenwoordig een stuk vlotter. Je kunt nu binnen enkele minuten alles regelen via je smartphone, terwijl je nog bij de verkoper aan tafel zit. Het proces is simpel: je voert het kenteken en de meldcode in en kiest de gewenste dekking. Voor wie geen tijd wil verspillen, is je auto direct verzekeren via een online vergelijker de slimste methode om direct met een gerust hart de showroom uit te rijden.

Welke dekking past bij jouw nieuwe wagen

De keuze voor de dekking hangt nauw samen met de leeftijd en de waarde van de auto. Bij een waardevol exemplaar is een volledig casco dekking, in de volksmond allrisk genoemd, de meest logische stap. Je wilt immers niet dat een kleine stuurfout of een hagelbui direct een enorme deuk in je spaarrekening slaat. Is de auto al wat ouder, dan volstaat een beperkt casco of alleen een WA-dekking vaak prima. Het gaat erom dat je een reële inschatting maakt van het risico dat je zelf kunt dragen op basis van de dagwaarde.

Geen verrassingen door goed te rekenen

De maandelijkse kosten van een autoverzekering kunnen flink variëren per aanbieder. Het loont daarom om niet blindelings voor de eerste de beste optie te gaan die de dealer je misschien aanbiedt. Vaak zitten daar provisies in verwerkt die jij uiteindelijk betaalt. Door zelf de touwtjes in handen te houden, bespaar je maandelijks een bedrag waar je heel wat liters brandstof van kunt kopen. Een snelle check op een onafhankelijke site om te zien waar je de beste voorwaarden krijgt zorgt ervoor dat je precies weet wat je moet betalen. Vaak is er een eenvoudige optie voor bereken je premie en krijg je een overzicht van meerdere verzekeraars waaruit je kunt kiezen

De meldcode en het kentekenbewijs

Om de verzekering definitief te maken heb je de meldcode nodig. Dit zijn de laatste vier cijfers van het chassisnummer van de auto. Deze vind je op het kentekenbewijs of op de tenaamstellingscode die je krijgt bij het overschrijven. Zorg dat je deze cijfers bij de hand hebt, want zonder deze code kan de verzekeraar de auto niet aanmelden bij de centrale registers. Het is een kleine handeling, maar wel een die noodzakelijk is om te voldoen aan je verzekeringsplicht en boetes te voorkomen.

Directe dekking en de groene kaart

Zodra de aanvraag is goedgekeurd, heb je meestal direct dekking. De officiële polisbladen en de groene kaart volgen vaak later per mail of post, maar in het digitale register staat je auto direct als verzekerd gemarkeerd. Dit betekent dat je legaal de weg op mag. Het geeft een prettig gevoel van zekerheid wanneer je die eerste kilometers in je nieuwe trots maakt. Zo kun je optimaal genieten van je aankoop zonder dat je je druk hoeft te maken over de juridische randzaken of onverwachte kosten bij pech.