F1-seizoen begonnen: Viaplay stunt met flinke korting op jaarabonnement

Het nieuwe Formule 1-seizoen is weer van start gegaan en voor veel fans betekent dat dat het tijd is om hun abonnement te regelen. Viaplay speelt daarop in met een tijdelijke actie, waardoor je een stuk voordeliger uit bent.

Het F1-jaar 2026 is inmiddels begonnen. Afgelopen weekend werd het eerste raceweekend verreden in Australië en aankomend weekend staat de Grand Prix van China al op het programma.

Tijdelijke korting bij Viaplay

Wie alle races live wil volgen, kan momenteel profiteren van een interessante jaaractie bij Viaplay. Met deze aanbieding betaal je omgerekend € 14,92 per maand voor een volledig jaarabonnement zonder reclame. Daarmee bespaar je € 84,88 ten opzichte van het normale maandabonnement.

Over twaalf maanden komt dat neer op € 179 in totaal, waarmee je direct toegang hebt tot alle races, kwalificaties en vrije trainingen van het seizoen.

Meer dan alleen F1

Veel kijkers vergelijken Viaplay met F1 TV. Een jaar F1 TV kost € 142,99, waardoor het verschil met deze Viaplay-actie slechts 36 euro bedraagt. Daar staat tegenover dat je bij Viaplay toegang krijgt tot zowel de Viaplay-stream als F1 TV Pro.

Je kunt dus zelf kiezen of je kijkt met het Nederlandse commentaar en de voor- en nabeschouwing van Viaplay, of met de Engelstalige uitzending via F1 TV. Daarnaast kun je op twee apparaten tegelijk kijken, wat het delen van een abonnement mogelijk maakt.

Ook sport, films en series

Naast Formule 1 biedt Viaplay nog meer sport en entertainment. Zo kun je er ook terecht voor voetbalcompetities als de Premier League, Bundesliga en Ligue 1, en autosportklassen zoals F2, F3 en DTM. Daarnaast staan er documentaires over Max Verstappen, dartswedstrijden en een groot aanbod aan films en series op het platform.

Wie dit seizoen geen race wil missen, kan met deze tijdelijke aanbieding dus direct voordelig klaar zijn voor het hele jaar.