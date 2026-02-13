Dit is de goedkoopste SUV van Nederland in 2026

Nieuws

Veel mensen willen graag een SUV: ruim de helft van alle auto's die worden verkocht zijn zo'n hoogpotig model. De allergoedkoopste uit onze private lease vergelijker is de Seat Arona: je kunt de Spanjaard al vanaf 329 euro per maand rijden!

Een compacte SUV biedt de voordelen van een hoge instap en zit en combineert dit met ideale afmetingen om je in de stad te bewegen. De Seat Arona is een uitstekend voorbeeld van zo’n model. Maar wat zijn verdere pluspunten van de Seat? En zijn er ook minpunten te ontdekken? Wij zetten het hier voor je op een rijtje dan kun jij bepalen of de auto iets voor jou is.

Over de Seat Arona

Specificaties

Uitvoering 1.0 TSI 95pk 1.0 TSI 115pk Vermogen 95 pk 116 pk Koppel 175 Nm 200 Nm Aandrijflijn Benzine Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,3 l/100 km (1 op 18,9) 5,6 l/100 km (1 op 17,9) 0-100 sprint 11,5 s 10,3 s Bagageruimte 400 liter 400 liter CO2-uitstoot (WLTP) 123 g/km 127 g/km

Pluspunten

+ Zowel been- als hoofdruimte dik in orde

+ Scherpe prijs

+ Grote bagageruimte

Minpunten

- Harde materialen interieur

- Zitting stoel aan de korte kant

- Rumoerig interieur

Seat Arona Reference

Deze scherpe prijs geldt voor de Seat Arona die is uitgevoerd als Reference. Dit is de instapper, maar je hoeft beslist niet op een houtje te bijten. Standaard is onder meer:

Cruise control

Airconditioning

16 inch stalen velgen

Parkeersensoren achter

LED-verlichting rondom

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

Lane departure warning

Start/stop-systeem

8 inch digitaal instrumentarium

8,25 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

Seat Arona private lease

De Seat Arona is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 329,00 per maand met een looptijd van 60 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Seat Arona private lease prijzen.

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.

Wanneer je op zoek bent naar een betaalbare compacte SUV/crossover is de Seat Arona beslist een goede keuze. Wil je toch liever een ander model? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.