Dit is de goedkoopste auto van Nederland in 2026

Momenteel is de Hyundai i10 de allergoedkoopste auto van Nederland. Via onze private lease vergelijker rijd je al in de hatchback vanaf 239 euro per maand!

De i10 is ideaal voor kortere stadsritten, maar schuwt ook langere reizen over de snelweg niet. Maar wat zijn de verdere voordelen van de i10, en zijn er ook nadelen te ontdekken? Je leest het hier. De Hyundai i10 private lease je via Auto Review.

Pak de beste Hyundai i10-deal hier

Over de Hyundai i10

Specificaties

Uitvoering i10 1.0i Vermogen 63 pk Koppel 93 Nm Aandrijflijn Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,8 l/100 km (1 op 20,8) 0-100 sprint 15,9 s CO2-uitstoot (WLTP) 109 g/km

Pluspunten

+ Verrassend volwassen rijeigenschappen

+ Ruim in zijn klasse

+ Uitgebreide veiligheidsuitrusting

+ Aanbieding: enorm scherp geprijsd



Minpunten

- Mede door gebrek aan turbo enigszins futloos

- Standaard niet met 5 maar 4 zitplekken

- Lichte koppeling vereist gewenning

Hyundai i10 Comfort

De vanafprijs geldt vanaf de Comfort-uitvoering, de instapper van het model. Deze is niet karig, standaard vind je er onder andere op:

Cruise control

Airconditioning

14 inch stalen velgen

LED-dagrijverlichting

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

Actieve rijbaanassistentie

Vermoeiheidsherkenning

Start/stop-systeem

4,2 inch gedeeltelijk digitaal instrumentarium

8 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

Hyundai i10 private lease

De Hyundai i10 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 239,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Hyundai i10 private lease prijzen.

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease biedt de mogelijkheid om tegen een vast maandelijks bedrag in een nieuwe auto te rijden. Dit bedrag dekt alle uitgaven zoals afschrijving, belastingen, verzekeringen en onderhoud. Hierdoor vermijd je onverwachte financiële tegenvallers, aangezien alle kosten vooraf duidelijk zijn.