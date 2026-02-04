Batterijgigant heeft oplossing gevonden voor groot EV-probleem

Nieuws

Veelvuldig snelladen zorgt ervoor dat batterijen van elektrische auto’s sneller slijten. Dat is al jaren een hardnekkig probleem bij EV’s. Maar nu zegt batterijgigant CATL een oplossing te hebben gevonden, met een accu die razendsnel kan laden zonder sneller te verouderen.



De nieuwe zogeheten 5C-batterij van CATL kan in slechts twaalf minuten worden opgeladen, zonder dat de batterij daar sneller door slijt. Zelfs na honderden snelle laadbeurten blijft 80 procent van de oorspronkelijke capaciteit behouden – genoeg om langer mee te gaan dan de auto zelf. Daarmee zegt de fabrikant een groot nadeel van elektrisch rijden te hebben opgelost.

Bestand tegen extreme hitte

De batterij werd getest bij 60 graden Celsius, omstandigheden die CATL vergelijkt met ‘Dubai-zomerhitte’. Zelfs dan hield de accu 80 procent capaciteit over na 1400 laadcycli – goed voor ruim 800.000 kilometer. Bij een mildere temperatuur van 20 graden loopt dat op tot 1,8 miljoen kilometer. Volgens CATL is dat zes keer beter dan de huidige industriestandaard.

Slimmere materialen en koeling

De langere levensduur komt door een combinatie van nieuwe materialen en geavanceerde temperatuurregeling. Zo heeft de kathode een dichtere, gelijkmatigere structuur die minder snel slijt, terwijl een additief in de elektrolyt kleine scheurtjes herstelt en lithiumverlies tegengaat. Ook worden speciale hittegevoelige stoffen gebruikt die schade bij hoge temperaturen beperken.

Daarnaast is het batterijbeheersysteem slimmer geworden: het kan de koeling gericht sturen naar cellen die te warm worden. Zo blijft de temperatuur stabiel en gaat het hele accupakket langer mee.

Nog niet in productie

Wanneer deze nieuwe batterij in productie gaat en in welke auto’s hij terechtkomt, is nog niet bekend. Toch markeert de ontwikkeling een belangrijke stap vooruit. Want als een accu snel kan laden en toch lang meegaat, verdwijnen twee grote nadelen van elektrisch rijden in één klap.