Deze auto verslaat Toyota en is de goedkoopste hybride van Nederland

Hybride rijden wordt steeds populairder in Nederland. Sterker nog: het is de meest verkochte aandrijflijn. De allergoedkoopste manier om in een hybride te rijden? Dat is de MG3 via de private lease vergelijker van Auto Review.

De goedkoopste hybride van Nederland vind je hier

Over de MG3

Tot voor kort was de Toyota Yaris de goedkoopste hybride uit onze private lease vergelijker, maar momenteel verslaat de zijn Japanse concurrent met zijn vanafprijs van 329 euro. De MG3 is met zijn hybride aandrijflijn de perfecte middenweg. Je profiteert namelijk van extra zuinigheid door de elektromotor, maar je hoeft de hatchback nooit aan de stekker te hangen. Wat zijn nog meer voordelen van de MG3, en zijn er ook nadelen te ontdekken? Wij zetten het voor je op een rijtje in dit artikel, zo weet jij of de auto iets voor jou is. De MG3 private lease je via Auto Review.

Specificaties

Uitvoering 3 Hybrid+ Vermogen (pk) 192 Koppel (Nm) 425 Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,4 l/100 km (1 op 22,7) 0-100 sprint (seconden) 8,0 Bagageruimte (liter) 293 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 100

Pluspunten

+ Krachtige aandrijflijn

+ Standaard rijk uitgerust

+ Ruimer dan veel concurrenten

+ Fysieke knoppen aanwezig

Minpunten

- Niet zo zuinig als concurrenten (Yaris, Clio)

- Mogelijk imagoprobleem door Chinese afkomst

- Ergonomie: stuur niet met diepteverstelling

MG3 Hybrid+ Standard

Je kunt bij de MG3 kiezen uit drie uitrustingsniveaus: Standard, Comfort en Luxury. Eerstgenoemde is uiteraard de instapper, maar MG heeft niet beknibbeld op de uitrusting. Standaard heb je onder andere:

Adaptieve cruise control

Automatische airconditioning

Parkeersensoren achter

Achteruitrijcamera

Elektrische bedienbare ramen voor en achter

15 inch stalen velgen

Lane departure-waarschuwing

Actieve rijbaanassistent

Traffic Jam-assist

10,25 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

7 inch digitaal instrumentarium

MG3 private lease

De MG MG3 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 329,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle MG MG3 private lease prijzen.

Waarom voor private lease kiezen?

Private lease vereenvoudigt autorijden met een vast maandbedrag dat de meeste autokosten dekt. In dit bedrag zitten uitgaven zoals afschrijving, verzekering en onderhoud inbegrepen. Hierdoor hoef je je geen zorgen te maken over deze kosten, wat leidt tot een zorgeloze rijervaring. De enige kosten die je zelf nog moet betalen, zijn die voor brandstof of elektriciteit. Met een private leasecontract heb je duidelijkheid en overzicht in je autokosten, waardoor je zorgeloos de weg op kunt.

De MG 3 private lease je via Auto Review. Is de MG3 toch niet helemaal wat je zoekt? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.