14 automerken luiden noodklok: EU-verbod op verbrandingsmotoren onrealistisch

Stellantis, moederbedrijf van veertien automerken, vindt dat de EU haar geplande verbod op nieuwe auto's met verbrandingsmotoren na 2035 moet herzien. Volgens topman John Elkann is de koers te rigide en dreigt de industrie vast te lopen.



De EU wil dat er vanaf 2035 alleen nog nieuwe auto’s met nul uitstoot worden verkocht. Maar volgens Elkann, ook voorzitter van Ferrari, is die doelstelling veel te ambitieus. In een interview met Politico pleit hij voor meer ruimte voor plug-in hybrides en elektrische auto’s met een range extender – modellen waarbij een kleine verbrandingsmotor fungeert als generator om de batterij op te laden.

Alternatieve brandstoffen als oplossing

Elkann ziet bovendien een toekomst voor synthetische en andere alternatieve brandstoffen, die volgens hem kunnen bijdragen aan CO2-reductie zonder dat de verbrandingsmotor volledig verdwijnt. “We moeten alle paden naar verduurzaming openhouden,” aldus de CEO.

Doelen zijn al versoepeld

Hoewel het verbod voor 2035 nog overeind staat, heeft de EU al wat ruimte geboden bij eerdere uitstootdoelen. Fabrikanten moeten tussen 2025 en 2029 hun gemiddelde vlootuitstoot met 15 procent terugdringen ten opzichte van de periode 2020–2024. De oorspronkelijk strengere jaarlimieten zijn versoepeld tot een gemiddelde van 93,6 g/km over de gehele periode 2025-2029.

Meer tijd nodig

Voor de volgende stap, de periode 2030 tot en met 2034, staan opnieuw strenge jaarlijkse uitstootnormen gepland. Volgens Elkann is dat onrealistisch. Hij wil dat de EU, net als voor 2025 tot en met 2029, toestaat om de emissies over meerdere jaren te middelen. “De transitie moet haalbaar blijven,” zegt de Stellantis-topman.

Angst voor industriële schade

De kritiek van Stellantis staat niet op zichzelf. Ook BMW en Mercedes waarschuwden eerder dat een te snelle overstap naar volledig elektrische auto’s banen kost en de Europese auto-industrie schade toebrengt.

Momenteel heeft slechts 16 procent van de nieuw verkochte auto’s in de EU een volledig elektrische aandrijving. In negen jaar tijd doorgroeien naar 100 procent lijkt volgens veel fabrikanten dan ook een illusie.